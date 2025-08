Como visitar a Ilha de Itamaracá saindo de Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Ônibus, carro e transporte por app estão entre as opções para quem é do Recife e decide curtir praias, trilhas e restaurantes que a ilha oferece

Decidiu tirar um tempo para relaxar na Ilha de Itamaracá mas não sabe como chegar? Não se preocupe! Separamos os melhores trajetos e meios de transporte para você aproveitar as atrações naturais do local.

Localizada a cerca de 48 quilômetros da capital pernambucana, a Ilha de Itamaracá faz parte da Região Metropolitana do Recife (RMR) e é um dos destinos mais encantadores do litoral norte de Pernambuco.

Carro e aplicativos de transporte

Essa é a opção mais rápida para os turistas. O trajeto dura em média uma hora, partindo pela BR-101 Norte do Recife até a cidade de Igarassu, pegando em seguida a PE-035 em direção à Ponte Presidente Vargas, que dá acesso à ilha.

Aplicativos de transporte como Uber e 99POP também podem ser usados para viagens.

A estimativa de preço de uma viagem de Uber saindo do Marco Zero, no Recife, para a Ilha de Itamaracá é de aproximadamente R$ 74,00. Já a saída do Aeroporto Internacional do Recife, que fica localizado na Avenida Mascarenhas de Moraes, no bairro da Imbiribeira, Zona Sul da capital, fica em torno de R$ 100,00.

Com o 99POP, estima-se que o preço de uma corrida saindo do Marco Zero até o centro é de R$ 71,90. Do aeroporto, o preço varia entre R$ 80,00 e R$ 100,00. Esses preços podem variar em finais de semana ou feriados.

A estrada é asfaltada e bem sinalizada, o que torna a viagem tranquila e segura para quem prefere dirigir. Também há estacionamentos próximos às principais praias e atrações turísticas.

Ônibus

Para aqueles que não têm carro, também é possível ir de transporte público, que é a opção mais econômica. É preciso pegar um ônibus até o terminal de Igarassu e de lá outro ônibus para a ilha, o que pode custar em média R$ 10,00.

Para sair do Recife, é necessário pegar um ônibus que vá para o terminal de Igarassu. A linha correta é a 1967 – TI Igarassu (Dantas Barreto). Outra opção é ir até a Avenida Mascarenhas de Moraes e pegar a linha 185 – TI Cabo, descendo na Avenida Martins de Barros para pegar a linha 1967.

Ao chegar no terminal de Igarassu, a linha de ônibus que faz o trajeto para a ilha é a 1968 – Ilha de Itamaracá/TI Igarassu, que parte do terminal de Igarassu. Essa linha leva o passageiro direto para a Ilha de Itamaracá.

De acordo com o Google Maps, o tempo de deslocamento é de, aproximadamente, duas horas e meia.

O que fazer em Itamaracá

Ao chegar na Ilha de Itamaracá, o visitante pode visitar diversas atrações, como o Forte Orange, construído no século XVII, o Projeto Peixe-Boi, que abriga animais resgatados e promove educação ambiental, além das praias de Pilar, Forte, Forno da Cal, entre outras.

É recomendável levar dinheiro em espécie, pois alguns estabelecimentos não aceitam cartão.



