Transmissão Sesc RJ Flamengo x Paulistano/Barueri ao vivo, online e grátis: veja onde assistir
O Sesc RJ Flamengo busca manter a boa fase e seguir entre os líderes, enquanto o Paulistano/Barueri tenta surpreender fora de casa.
O Sesc RJ Flamengo entra em quadra nesta segunda-feira (20) para enfrentar o Flor de Ypê Paulistano/Barueri, em partida válida pela Superliga Feminina Bet7k 2024/25.
O confronto acontece no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, e promete muita emoção entre duas equipes que buscam subir na tabela da competição.
Transmissão ao vivo, online e grátis
A partida será transmitida ao vivo, online e gratuitamente pelo ge (YouTube), além de ter exibição pelo SporTV 2, com cobertura completa e comentários sobre a rodada da Superliga Feminina.
Acompanhe por aqui
Ficha de técnica
- Horário: 18h30
- Local: Tijuca tênis Clube, Rio de Janeiro (RJ)
- Onde assistir: getv e sportv2
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Confira todos os jogos do Sesc Flamengo na primeira fase
- 20.10 – 18h30 – Sesc RJ Flamengo x Paulistano Barueri – Tijuca Tênis Clube – SporTV2, VBTV e GE TV
- 31.10 – 21h – Sesc RJ Flamengo x Dentil Praia Clube – Maracanãzinho – SporTV2 e VBTV
- 06.11- 18h30 – Tijuca Tênis Clube X Sesc RJ Flamengo – Tijuca Tênis Clube – SporTV2 e VBTV
- 14.11 – 18h30 – Sesc RJ Flamengo x Brasília Vôlei – Tijuca Tênis Clube – VBTV
- 18.11 – 21h30 – Sancor Maringá x Sesc RJ Flamengo – Maringá (PR) – SporTV2 e VBTV
- 24.11 – 21h – Osasco São Cristóvão Saúde x Sesc RJ Flamengo – Osasco (SP) – SporTV2 e VBTV
- 28.11 – 21h – Sesc RJ Flamengo x Gerdau Minas – Maracanãzinho – SporTV2 e VBTV
- 05.12 – 21h – Sesi Bauru x Sesc RJ Flamengo – Bauru (SP) – SporTV2 e VBTV
- 09.12 – 21h – Fluminense x Sesc RJ Flamengo – Hebraica – SporTV2 e VBTV
- 12.12 – 21h – Sesc RJ Flamengo x Renasce Sorocaba – Tijuca Tênis Clube – SporTV2 e VBTV
- 19.12 – 18h30 – Batavo Mackenzie x Sesc RJ Flamengo – Belo Horizonte – VBTV