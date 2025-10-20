Transmissão Sesc RJ Flamengo x Paulistano/Barueri ao vivo, online e grátis: veja onde assistir

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Sesc RJ Flamengo busca manter a boa fase e seguir entre os líderes, enquanto o Paulistano/Barueri tenta surpreender fora de casa.

O Sesc RJ Flamengo entra em quadra nesta segunda-feira (20) para enfrentar o Flor de Ypê Paulistano/Barueri, em partida válida pela Superliga Feminina Bet7k 2024/25.

O confronto acontece no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, e promete muita emoção entre duas equipes que buscam subir na tabela da competição.

Transmissão ao vivo, online e grátis

A partida será transmitida ao vivo, online e gratuitamente pelo ge (YouTube), além de ter exibição pelo SporTV 2, com cobertura completa e comentários sobre a rodada da Superliga Feminina.

Acompanhe por aqui

Ficha de técnica

Horário: 18h30

18h30 Local: Tijuca tênis Clube, Rio de Janeiro (RJ)

Tijuca tênis Clube, Rio de Janeiro (RJ) Onde assistir: getv e sportv2

Confira todos os jogos do Sesc Flamengo na primeira fase