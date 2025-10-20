fechar
Volei |

Transmissão Sesc RJ Flamengo x Paulistano/Barueri ao vivo, online e grátis: veja onde assistir

O Sesc RJ Flamengo busca manter a boa fase e seguir entre os líderes, enquanto o Paulistano/Barueri tenta surpreender fora de casa.

Por João Victor Tavares Publicado em 20/10/2025 às 17:07 | Atualizado em 20/10/2025 às 17:07
Imagem das jogadoras do Sesc Flamengo na final do Campeonato Carioca
Imagem das jogadoras do Sesc Flamengo na final do Campeonato Carioca - Gilvan de Souza / CRF

O Sesc RJ Flamengo entra em quadra nesta segunda-feira (20) para enfrentar o Flor de Ypê Paulistano/Barueri, em partida válida pela Superliga Feminina Bet7k 2024/25.

O confronto acontece no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, e promete muita emoção entre duas equipes que buscam subir na tabela da competição.

Transmissão ao vivo, online e grátis

 

A partida será transmitida ao vivo, online e gratuitamente pelo ge (YouTube), além de ter exibição pelo SporTV 2, com cobertura completa e comentários sobre a rodada da Superliga Feminina.

Acompanhe por aqui

Ficha de técnica

  • Horário: 18h30
  • Local: Tijuca tênis Clube, Rio de Janeiro (RJ)
  • Onde assistir: getv e sportv2

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Confira todos os jogos do Sesc Flamengo na primeira fase

  • 20.10 – 18h30 – Sesc RJ Flamengo x Paulistano Barueri – Tijuca Tênis Clube – SporTV2, VBTV e GE TV
  • 31.10 – 21h – Sesc RJ Flamengo x Dentil Praia Clube – Maracanãzinho – SporTV2 e VBTV
  • 06.11- 18h30 – Tijuca Tênis Clube X Sesc RJ Flamengo – Tijuca Tênis Clube – SporTV2 e VBTV
  • 14.11 – 18h30 – Sesc RJ Flamengo x Brasília Vôlei – Tijuca Tênis Clube – VBTV
  • 18.11 – 21h30 – Sancor Maringá x Sesc RJ Flamengo – Maringá (PR) – SporTV2 e VBTV
  • 24.11 – 21h – Osasco São Cristóvão Saúde x Sesc RJ Flamengo – Osasco (SP) – SporTV2 e VBTV
  • 28.11 – 21h – Sesc RJ Flamengo x Gerdau Minas – Maracanãzinho – SporTV2 e VBTV
  • 05.12 – 21h – Sesi Bauru x Sesc RJ Flamengo – Bauru (SP) – SporTV2 e VBTV
  • 09.12 – 21h – Fluminense x Sesc RJ Flamengo – Hebraica – SporTV2 e VBTV
  • 12.12 – 21h – Sesc RJ Flamengo x Renasce Sorocaba – Tijuca Tênis Clube – SporTV2 e VBTV
  • 19.12 – 18h30 – Batavo Mackenzie x Sesc RJ Flamengo – Belo Horizonte – VBTV

Leia também

Sesc RJ Flamengo x Paulistano/Barueri na Superliga Feminina: veja onde assistir ao vivo e o horário
Vôlei

Sesc RJ Flamengo x Paulistano/Barueri na Superliga Feminina: veja onde assistir ao vivo e o horário
Começa a guerra entre Globo e CazéTV para transmitir Superliga de vôlei
Cazé TV

Começa a guerra entre Globo e CazéTV para transmitir Superliga de vôlei

Compartilhe

Tags