Brasil x China nas quartas da VNL Masculina 2025: data, horário e onde assistir ao vivo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A seleção brasileira terá um grande desafio nas quartas de final da Liga das Nações Masculina de vôlei. A equipe comandada pelo técnico Bernardinho vai enfrentar a China no dia 30 de julho, às 8h (de Brasília), na cidade chinesa de Ningbo.

Como chegam as equipes?

Classificada automaticamente por ser sede da fase final, a China não teve bom desempenho na primeira etapa, vencendo apenas três dos 12 jogos disputados.

Do outro lado, o Brasil chega confiante. Líder da competição, a equipe venceu 11 partidas do total, superando adversários de peso como Eslovênia, Itália e Turquia.

Onde assistir ao vivo?

O confronto entre Brasil e China na VNL Masculina contará com transmissão ao vivo no canal fechado do Sportv 2 e no streaming da VBTV.

Ficha de jogo

Data: 30 de julho, quarta-feira

30 de julho, quarta-feira Horário: 8h (de Brasília)

8h (de Brasília) Local: Ningbo, República Popular da China

Ningbo, República Popular da China Onde assistir: Sportv 2 VBTV

Leia Também Chaveamento VNL Masculina 2025: Confira caminho do Brasil até a final

Programação completa das quartas de final

30 de julho:

4h: Itália x Cuba

8h: Brasil x RP China

31 de julho: