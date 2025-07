Chaveamento VNL Masculina 2025: Confira caminho do Brasil até a final

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A fase decisiva da Liga das Nações de Vôlei Masculino 2025 será disputada entre os dias 30 de julho e 3 de agosto, com sede na República Popular da China. O torneio reúne as oito melhores seleções da primeira fase em busca do título da temporada.

Sob o comando do técnico Bernardinho, a seleção brasileira encerrou a etapa classificatória com a melhor campanha geral, somando apenas uma derrota, diante de Cuba.

Com o primeiro lugar garantido, o Brasil terá pela frente justamente os anfitriões chineses nas quartas de final. A China participa da fase final por ser o país-sede.

A seleção tenta conquistar o segundo título de sua história na VNL, após a conquista de 2021. Desde então, o Brasil não conseguiu avançar além das quartas de final nas edições seguintes e tenta agora reverter esse retrospecto recente.

Seleções classificadas para a fase final da VNL Masculina 2025

Brasil

Itália

França

Japão

Polônia

Eslovênia

Cuba

China (anfitriã do torneio)

Chaveamento da fase final da VNL Masculina 2025

Quartas de final

Jogo 1: 30 de julho (quarta-feira), às 8h - Brasil x República Popular da China

Jogo 2: 30 de julho (quarta-feira) - Japão x Polônia

30 de julho (quarta-feira) - Japão x Polônia Jogo 3: 31 de julho (quinta-feira) - Itália x Cuba

31 de julho (quinta-feira) - Itália x Cuba Jogo 4: 31 de julho (quinta-feira) - França x Eslovênia

Semifinais

Jogo A: 2 de agosto (sábado) - Vencedor do Jogo 1 x Vencedor do Jogo 2

2 de agosto (sábado) - Vencedor do Jogo 1 x Vencedor do Jogo 2 Jogo B: 2 de agosto (sábado) - Vencedor do Jogo 3 x Vencedor do Jogo 4

Disputa do 3º lugar

3 de agosto (domingo) - Perdedor do Jogo A x Perdedor do Jogo B

Final

3 de agosto (domingo) - Vencedor do Jogo A x Vencedor do Jogo B

Programação das próximas fases