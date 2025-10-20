Esse é o grande problema do Sport na Série A; veja
Sport faz campanha desastrosa no Brasileirão e traz erros diversos dentro e fora de campo, mas um pode ser considerado o mais determinante
O Sport está virtualmente rebaixado e, assim como disse o treinador e ídolo Daniel Paulista após a derrota por 2 x 0 para o Internacional no último domingo (19), já é chegado o momento de olhar para 2026.
No entanto, é importante olhar uma última vez para 2025 para aprender com os erros a fim de não repeti-los no futuro.
Obviamente, a campanha desastrosa do rubro-negro na Série A não se deve exclusivamente a um único problema, mas a vários cometidos tanto fora quanto dentro de campo.
Mas, em termos estatísticos e de resultado, é possível elencar um deles como "o grande problema" do Sport no Campeonato Brasileiro de 2025.
"O grande problema do Sport na Série A 2025"
E ele é não vencer confrontos diretos! Considerando que, hoje, brigam contra o rebaixamento as equipe entre o Ceará, 13° colocado com 35 pontos, e o Juventude, 19° com 23, o aproveitamento do Sport contra essas equipes é pior do que o seu já baixíssimo aproveitamento geral.
Ao todo, foram 10 jogos disputados contra Ceará (2 jogos), Internacional (2 jogos), Atlético-MG (1 jogo), Santos (1 jogo), Vitória (1 jogo), Fortaleza (1 jogo) e Juventude (1 jogo).
Neste recorte, o Sport conquistou apenas 5 pontos de 30 disputados, um aproveitamento de 16,6%, abaixo dos 20,23% conquistados em todos os jogos disputados até o momento.
E se... o Sport tivesse vencido todos os confrontos diretos na Ilha do Retiro
Embora, claro, seja importante pontuar tanto dentro quanto fora de casa, é fundamental vencer as partidas em seus domínios para escapar do rebaixamento.
Considerando apenas os jogos disputados na Ilha do Retiro, caso o Sport, que não perdeu nenhum jogo, tivesse vencido todos os confrontos diretos como mandante, hoje teria 8 pontos a mais, estando com 25 pontos na 18ª colocação e a cinco pontos de distância do Santos, que teria um ponto a menos e seria o primeiro time fora do Z4 com 30 pontos.
Os confrontos diretos do Sport na Série A 2025
- Ceará - Uma derrota e um empate - 1 ponto de 6
- Internacional - Uma derrota eu um empate - 1 ponto de 6
- Atlético-MG - Uma derrota - 0 ponto de 3 / 0 ponto
- Santos - Um empate - 1 ponto de 3
- Vitória - Um empate - 1 ponto de 3
- Fortaleza - Um empate e uma derrota - 1 ponto
- Juventude - Uma derrota - 0 ponto de 3
Pontuação de cada time se o Sport houvesse vencido todos os confrontos na Ilha
- Ceará teria menos 1 ponto = 34
- Inter teria menos 1 ponto = 34
- Santos teria menos 1 ponto = 30
- Fortaleza teria menos 1 ponto = 23
- Sport teria mais 8 pontos = 25