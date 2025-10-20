Esse é o grande problema do Sport na Série A; veja

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Sport faz campanha desastrosa no Brasileirão e traz erros diversos dentro e fora de campo, mas um pode ser considerado o mais determinante

O Sport está virtualmente rebaixado e, assim como disse o treinador e ídolo Daniel Paulista após a derrota por 2 x 0 para o Internacional no último domingo (19), já é chegado o momento de olhar para 2026.

No entanto, é importante olhar uma última vez para 2025 para aprender com os erros a fim de não repeti-los no futuro.

Obviamente, a campanha desastrosa do rubro-negro na Série A não se deve exclusivamente a um único problema, mas a vários cometidos tanto fora quanto dentro de campo.

Mas, em termos estatísticos e de resultado, é possível elencar um deles como "o grande problema" do Sport no Campeonato Brasileiro de 2025.

"O grande problema do Sport na Série A 2025"

E ele é não vencer confrontos diretos! Considerando que, hoje, brigam contra o rebaixamento as equipe entre o Ceará, 13° colocado com 35 pontos, e o Juventude, 19° com 23, o aproveitamento do Sport contra essas equipes é pior do que o seu já baixíssimo aproveitamento geral.

Ao todo, foram 10 jogos disputados contra Ceará (2 jogos), Internacional (2 jogos), Atlético-MG (1 jogo), Santos (1 jogo), Vitória (1 jogo), Fortaleza (1 jogo) e Juventude (1 jogo).

Neste recorte, o Sport conquistou apenas 5 pontos de 30 disputados, um aproveitamento de 16,6%, abaixo dos 20,23% conquistados em todos os jogos disputados até o momento.

E se... o Sport tivesse vencido todos os confrontos diretos na Ilha do Retiro

Embora, claro, seja importante pontuar tanto dentro quanto fora de casa, é fundamental vencer as partidas em seus domínios para escapar do rebaixamento.

Considerando apenas os jogos disputados na Ilha do Retiro, caso o Sport, que não perdeu nenhum jogo, tivesse vencido todos os confrontos diretos como mandante, hoje teria 8 pontos a mais, estando com 25 pontos na 18ª colocação e a cinco pontos de distância do Santos, que teria um ponto a menos e seria o primeiro time fora do Z4 com 30 pontos.

Os confrontos diretos do Sport na Série A 2025

Ceará - Uma derrota e um empate - 1 ponto de 6

Internacional - Uma derrota eu um empate - 1 ponto de 6

Atlético-MG - Uma derrota - 0 ponto de 3 / 0 ponto

Santos - Um empate - 1 ponto de 3

Vitória - Um empate - 1 ponto de 3

Fortaleza - Um empate e uma derrota - 1 ponto

Juventude - Uma derrota - 0 ponto de 3

Pontuação de cada time se o Sport houvesse vencido todos os confrontos na Ilha

Ceará teria menos 1 ponto = 34

Inter teria menos 1 ponto = 34

Santos teria menos 1 ponto = 30

Fortaleza teria menos 1 ponto = 23

Sport teria mais 8 pontos = 25

Classificação do Brasileirão 2025