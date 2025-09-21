fechar
Notas de Ralph de Carvalho: Matheusinho brilha e garante vitória do Sport

Comentarista do Escrete de Ouro avaliou os jogadores do Leão após o triunfo sobre o Corinthians; Matheusinho recebeu a maior nota da partida

Por Thiago Wagner Publicado em 21/09/2025 às 19:56
Imagem de Sport x Corinthians pelo Brasileirão
Imagem de Sport x Corinthians pelo Brasileirão - Jailton Jr./JC Imagem

O Sport voltou a vencer na Ilha do Retiro após 197 dias, superando o Corinthians por 1x0 pela 24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Além do gol decisivo de Matheusinho, a partida foi marcada por uma atuação coletiva segura e por uma defesa que resistiu à pressão do adversário.

O comentarista Ralph de Carvalho, do Escrete de Ouro da Rádio Jornal, avaliou as atuações dos jogadores rubro-negros e destacou Matheusinho como o grande nome da noite. Com nota 8, o camisa 17 foi o responsável pelo golaço que decidiu o duelo.

No lado negativo, o volante Atencio recebeu a menor nota (4), com participação discreta após entrar no segundo tempo.

Melhores em campo

  • Matheusinho – Nota 8
  • Gabriel – Nota 7
  • Derik Lacerda – Nota 7
  • Luan Cândido – Nota 7

Outros destaques

  • Rafael Thyere – 6
  • Ramon Menezes – 6
  • Léo Pereira – 6
  • Aderlan – 6
  • Rivera – 5
  • Zé Lucas – 5
  • Hyoran – 5
  • Barleta – 5
  • Atencio – 4 (pior nota segundo Ralph)

O técnico Daniel Paulista também foi elogiado por Ralph, recebendo nota 8 pela postura ofensiva no primeiro tempo e pelas mudanças que ajudaram a segurar o resultado no segundo.

