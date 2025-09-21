Notas de Ralph de Carvalho: Matheusinho brilha e garante vitória do Sport

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Comentarista do Escrete de Ouro avaliou os jogadores do Leão após o triunfo sobre o Corinthians; Matheusinho recebeu a maior nota da partida

O Sport voltou a vencer na Ilha do Retiro após 197 dias, superando o Corinthians por 1x0 pela 24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Além do gol decisivo de Matheusinho, a partida foi marcada por uma atuação coletiva segura e por uma defesa que resistiu à pressão do adversário.

O comentarista Ralph de Carvalho, do Escrete de Ouro da Rádio Jornal, avaliou as atuações dos jogadores rubro-negros e destacou Matheusinho como o grande nome da noite. Com nota 8, o camisa 17 foi o responsável pelo golaço que decidiu o duelo.

No lado negativo, o volante Atencio recebeu a menor nota (4), com participação discreta após entrar no segundo tempo.

Melhores em campo

Matheusinho – Nota 8

Gabriel – Nota 7

Derik Lacerda – Nota 7

Luan Cândido – Nota 7

Outros destaques

Rafael Thyere – 6

Ramon Menezes – 6

Léo Pereira – 6

Aderlan – 6

Rivera – 5

Zé Lucas – 5

Hyoran – 5

Barleta – 5

Atencio – 4 (pior nota segundo Ralph)

O técnico Daniel Paulista também foi elogiado por Ralph, recebendo nota 8 pela postura ofensiva no primeiro tempo e pelas mudanças que ajudaram a segurar o resultado no segundo.