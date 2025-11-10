Sinner x Auger Aliassime ao vivo hoje (10): onde assistir e horário do ATP Finals
Atual campeão do Masters 1000 de Paris, o italiano volta às quadras nesta segunda-feira para enfrentar tenista canadense; confira detalhes
O ATP Finals 2025 começou no último domingo (9) com os confrontos de Zverev e Shelton, assim como Alcaraz e De Minaur.
Nesta tarde, o italiano Jannik Sinner, número 2 do mundo, vai enfrentar o canadense Auger-Aliassime, número oito.
O confronto é válido pela fase de grupos. Os dois tenistas estão no Grupo Bjorn Borg e se enfrentam na quadra Pala Alpitour.
O duelo ainda não tem horário definido, pois acontecerá após o fim do confronto entre Musetti, que substitui Djokovic, e Fritz. A previsão é que o jogo comece por volta das 16h30 (de Brasília).
Onde assistir Sinner x Auger Aliassime?
A transmissão do ATP Finals 2025 fica por conta da ESPN, na tv fechada, e do streaming Disney+.
Programação do ATP Finals 2025
- 9 a 14 de novembro: fase de grupos
- 15 de novembro: semifinais
- 16 de novembro: finais
Como é o formato do ATP Finals?
Na etapa inicial do torneio, os jogadores são organizados em dois grupos, cada um com quatro tenistas.
Dentro de cada grupo, todos se enfrentam em rodadas alternadas, garantindo que cada atleta jogue contra todos os seus oponentes diretos.
A classificação é definida por uma série de critérios de desempate: resultado do confronto direto, número de partidas disputadas, saldo de sets, saldo de games e, por fim, a posição no ranking da ATP.
Os dois melhores de cada grupo avançam para as semifinais. Nessa fase, o líder de um grupo enfrenta o segundo colocado do outro, seguindo o formato tradicional de cruzamento.
Grupo Jimmy Connors
- Carlos Alcaraz – 1 jogo, 1 vitória, 0 derrotas
- Taylor Fritz – 0 jogos, 0 vitórias, 0 derrotas
- Lorenzo Musetti – 0 jogos, 0 vitórias, 0 derrotas
- Alex de Minaur – 1 jogo, 0 vitórias, 1 derrota
Grupo Bjorn Borg
- Alexander Zverev – 1 jogo, 1 vitória, 0 derrotas
- Jannik Sinner – 0 jogos, 0 vitórias, 0 derrotas
- Felix Auger-Aliassime – 0 jogos, 0 vitórias, 0 derrotas
- Ben Shelton – 1 jogo, 0 vitórias, 1 derrota