Carol Santiago domina Mundial de Singapura e mantém hegemonia histórica

A pernambucana de 40 anos conquistou quatro ouros, manteve a invencibilidade em provas históricas e inicia preparação para o ciclo Paralímpico

Por Davi Saboya Publicado em 30/09/2025 às 19:49
Carol Santiago no pódio
Carol Santiago no pódio - Wander Roberto e Marcello Zambrana/CPB

Aos 40 anos, a pernambucana Maria Carolina Santiago encerrou sua participação no Mundial de Natação Paralímpica de Singapura no último sábado (27) de forma brilhante. Integrante do programa Time Pernambuco, a atleta conquistou cinco medalhas (quatro de ouro e uma de prata), consolidando sua hegemonia e reafirmando-se como um dos grandes nomes do esporte paralímpico global.

Carol Santiago (classe S12, baixa visão) subiu ao topo do pódio nas seguintes provas individuais: 100m livre, 50m livre e 100m costas. Ela também garantiu o ouro no revezamento 4x100m medley 49 pontos (para atletas com deficiência visual). A única prata veio no revezamento 4x100m livre 49 pontos, onde a equipe brasileira marcou 3min56s28.

Com o resultado em Singapura, Carol alcançou um feito impressionante: o tricampeonato mundial nos 100m costas e o tetracampeonato invicto nas provas de 50m e 100m livre. Esses títulos foram conquistados sequencialmente nos Mundiais de Londres 2019, Ilha da Madeira 2022, Manchester 2023 e, agora, Singapura 2025.

Wander Roberto e Marcello Zambrana/CPB
Carol Santiago em ação na piscina - Wander Roberto e Marcello Zambrana/CPB

A atleta, que se tornou a maior campeã paralímpica brasileira da história nos Jogos de Paris 2024 (com 10 medalhas no total: 6 ouros, 3 pratas e 1 bronze), também ampliou sua marca como maior medalhista nacional em Mundiais, somando agora 19 pódios (13 ouros, 4 pratas e 2 bronzes).

Foco em Los Angeles 2028

Em entrevista, Carol Santiago ressaltou a importância do evento. "Participar de mais um Mundial pela seleção foi uma alegria imensa. Mais do que as medalhas, esse campeonato marcou o início da preparação para as Paralímpiadas de Los Angeles 2028. Cada detalhe vai servir de combustível na construção desse novo ciclo."

A nadadora fez questão de mencionar o suporte. “Não posso deixar de destacar o papel essencial do Time Pernambuco, que está comigo desde o início e tem sido fundamental em cada conquista”, disse Carol.

A Secretária de Esportes, Ivete Lacerda, celebrou o resultado, destacando o retorno do investimento estadual. “O desempenho de Carol Santiago no Mundial é motivo de orgulho para todo o povo pernambucano. É uma grande satisfação ver que o apoio do Time Pernambuco contribui diretamente para que atletas alcancem conquistas históricas e levem o nome do Estado ao cenário esportivo mundial.”

