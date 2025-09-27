Transmissão Popó x Wanderlei Silva ao vivo no Spaten Fight Night 2: horário e onde assistir

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Spaten Fight Night 2 acontece neste fim de semana, no Arca, em São Paulo, com início às 19h (Brasília). A grande atração é o duelo entre o ex-pugilista Acelino Popó Freitas e o ex-lutador do UFC, Wanderlei Silva.

Após conferirem seus pesos na balança, Popó e Wanderlei ficaram frente a frente e trocaram provocações nesta sexta-feira (26). Algo parecido ocorreu na quinta-feira, na encarada que o evento promoveu em plena Faria Lima para uma multidão de pessoas.

Ao todo, o Spaten Fight Night 2 conta com quatro embates, três deles no boxe (Popó x Wanderlei Silva; Bia Ferreira x Maira Moneo; e Hebert Conceição x Yamaguchi Falcão) e um na modalidade MMA (Thiago Manchinha x Wanderson Barcelos). Todos os lutadores fizeram a pesagem oficial, estão dentro dos respectivos pesos estipulados e, portanto, prontos para os desafios no sábado.

Onde assistir Popó x Wanderlei Silva ao vivo

O Canal Combate exibe todo o card; na TV Globo, vão ao ar Bia Ferreira x Maira Moneo (por volta das 23h10) e Popó x Wanderlei Silva (a partir de 0h, já na madrugada de domingo, 28/09). O Globoplay também transmite conforme a grade da Globo/Combate. Confira abaixo:

TV aberta: Globo – Bia x Moneo (por volta das 23h10), Popó x Wanderlei (por volta das 0h).



Pay-per-view: Canal Combate – todo o card a partir das 20h.



Streaming: Globoplay (segundo a programação Globo/Combate).



Card principal (Spaten Fight Night 2)