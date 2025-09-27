Transmissão Spaten Fight Night 2 ao vivo: horário, card completo e onde assistir
Evento neste sábado (27) tem Popó x Wanderlei na principal. Card tem Bia Ferreira x Maira Moneo (título), Hebert x Yamaguchi e Manchinha x Barcellos
O Spaten Fight Night 2 acontece neste sábado (27), em São Paulo, com início às 19h. A noite de lutas coloca Acelino “Popó” Freitas e Wanderlei Silva frente a frente no combate principal, em formato Special Fight regulado pelo CNB — duelo oficial (8 assaltos de 2 minutos, luvas 12 oz), com árbitro, três juízes e possibilidade de nocaute, TKO ou decisão.
Luta principal — Popó x Wanderlei
Após conferirem seus pesos na balança, Popó e Wanderlei ficaram frente a frente e trocaram provocações nesta sexta-feira (26). Algo parecido ocorreu na quinta-feira, na encarada que o evento promoveu em plena Faria Lima para uma multidão de pessoas.
Formato e regras: 8×2 min; luvas 12 oz; arbitragem e três juízes laterais; resultado conta oficialmente (registro em aba específica do BoxRec).
Card completo
- Beatriz Ferreira x Maira Moneo — boxe (peso-leve, título IBF) - Co-luta principal. Bia, campeã mundial olímpica, luta por cinturão;
- Hebert Conceição x Yamaguchi Falcão — boxe (super-médio, até 74 kg) - Duelo de medalhistas olímpicos;
- Thiago “Manchinha” x Wanderson Barcellos — MMA (pena, até 66 kg) - Única luta de MMA da noite.
Onde assistir ao vivo
Card completo no Combate; a Globo exibe a co-principal (Bia x Moneo) e a principal (Popó x Wanderlei) na virada da noite; Globoplay segue a grade.
Serviço
- Data: sábado (27)
- Local: Arca, São Paulo
- Início do evento: 19h
- Transmissão: Combate (card completo), Globo (co-principal e principal), Globoplay (conforme grade).