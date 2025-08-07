fechar
Onde assistir | Notícia

Tem jogo na Globo hoje (07/08/25)? Veja a programação completa desta quinta-feira

Hoje é dia de Copa do Brasil, e teremos dois jogos ao longo da noite. O Vasco enfrenta o CSA, e o Galo da pajuçara recebe o Cabuloso.

Por João Victor Tavares Publicado em 07/08/2025 às 16:17
Globo transmite jogos da Copa do Brasil 2025 a partir das oitavas-de-final
Globo transmite jogos da Copa do Brasil 2025 a partir das oitavas-de-final - Victor Peixoto / Blog do Torcedor

Nesta quinta-feira, 07 de agosto de 2025, dois confrontos da Copa do Brasil movimentam a noite. Às 20h (horário de Brasília), Vasco da Gama e CSA se enfrentam. Logo depois, às 21h, CRB e Cruzeiro duelam pelas oitavas de final da competição.

A TV Globo não transmitirá ao vivo nenhuma das duas partidas em sua programação.

Leia Também

Jogos desta quinta-feira (07)

  • 20h - Vasco da Gama x CSA: Sportv e Premiere
  • 21h - CRB x Cruzeiro: Prime Video

Programação da Globo hoje (07)

  • 04h00 – Hora Um
  • 06h00 – Bom Dia Praça
  • 08h30 – Bom Dia Brasil
  • 09h30 – Encontro com Patrícia Poeta
  • 10h35 – Mais Você
  • 11h45 – Praça TV - 1ª Edição
  • 13h00 – Globo Esporte
  • 13h25 – Jornal Hoje
  • 14h45 – Edição Especial: História de Amor
  • 15h25 – Sessão da Tarde: Tomb Raider: A Origem
  • 17h05 – Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem
  • 18h25 – Êta Mundo Melhor!
  • 19h10 – Praça TV - 2ª Edição
  • 19h40 – Dona de Mim
  • 20h30 – Jornal Nacional
  • 21h20 – Vale Tudo
  • 22h25 – Chef de Alto Nível
  • 23h35 – This Is Us
  • 00h25 – Jornal da Globo
  • 01h15 – Conversa com Bial
  • 01h55 – Reapresentação de Dona de Mim
  • 02h40 – Comédia na Madruga

Como assistir aos jogos da TV Globo online

Você também pode acompanhar a programação da emissora ao vivo através do Globoplay. Lembre-se de que a disponibilidade do sinal ao vivo pode variar conforme a sua região e afiliada local.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Valor do plano

Caso deseje assinar, o valor do plano está indicado logo abaixo:

  • Globoplay + canais: R$ 54,90 (plano mensal) | R$: 44,90/mês (plano anual)

Saiba como assinar o Globoplay

Assine pelo PC/Computador

  • Acesse o site da Vitrine da Globo;
  • Escolha o plano desejado e clique em "Assinar";
  • Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
  • Confirme a senha da sua conta da Globo;
  • Realize o pagamento por meio de um cartão de crédito;
  • Confirme o pagamento.

Assine pelo celular

  • Baixe o app do Globoplay (Android | iOS)
  • Toque em "Seja Assinante";
  • Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
  • Escolha o plano desejado;
  • Realize o pagamento por meio do aplicativo.

Leia também

Tem jogo na Globo hoje? Veja a programação completa desta quinta-feira (31)
Programação

Tem jogo na Globo hoje? Veja a programação completa desta quinta-feira (31)
Tem jogo na Globo hoje? Veja a programação completa desta quarta-feira (30)
Programação

Tem jogo na Globo hoje? Veja a programação completa desta quarta-feira (30)

Compartilhe

Tags