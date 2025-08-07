Tem jogo na Globo hoje (07/08/25)? Veja a programação completa desta quinta-feira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Hoje é dia de Copa do Brasil, e teremos dois jogos ao longo da noite. O Vasco enfrenta o CSA, e o Galo da pajuçara recebe o Cabuloso.

Nesta quinta-feira, 07 de agosto de 2025, dois confrontos da Copa do Brasil movimentam a noite. Às 20h (horário de Brasília), Vasco da Gama e CSA se enfrentam. Logo depois, às 21h, CRB e Cruzeiro duelam pelas oitavas de final da competição.

A TV Globo não transmitirá ao vivo nenhuma das duas partidas em sua programação.

Jogos desta quinta-feira (07)

20h - Vasco da Gama x CSA: Sportv e Premiere

- Vasco da Gama x CSA: Sportv e Premiere 21h - CRB x Cruzeiro: Prime Video

Programação da Globo hoje (07)

04h00 – Hora Um

06h00 – Bom Dia Praça

08h30 – Bom Dia Brasil

09h30 – Encontro com Patrícia Poeta

10h35 – Mais Você

11h45 – Praça TV - 1ª Edição

13h00 – Globo Esporte

13h25 – Jornal Hoje

14h45 – Edição Especial: História de Amor

15h25 – Sessão da Tarde: Tomb Raider: A Origem



17h05 – Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem

18h25 – Êta Mundo Melhor!



19h10 – Praça TV - 2ª Edição

19h40 – Dona de Mim

20h30 – Jornal Nacional

21h20 – Vale Tudo

22h25 – Chef de Alto Nível

23h35 – This Is Us

00h25 – Jornal da Globo

01h15 – Conversa com Bial

01h55 – Reapresentação de Dona de Mim

02h40 – Comédia na Madruga

Como assistir aos jogos da TV Globo online

Você também pode acompanhar a programação da emissora ao vivo através do Globoplay. Lembre-se de que a disponibilidade do sinal ao vivo pode variar conforme a sua região e afiliada local.

Valor do plano

Caso deseje assinar, o valor do plano está indicado logo abaixo:

Globoplay + canais: R$ 54,90 (plano mensal) | R$: 44,90/mês (plano anual)

Saiba como assinar o Globoplay

Assine pelo PC/Computador

Acesse o site da Vitrine da Globo ;

; Escolha o plano desejado e clique em "Assinar";

Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;

Confirme a senha da sua conta da Globo;

Realize o pagamento por meio de um cartão de crédito;

Confirme o pagamento.

Assine pelo celular