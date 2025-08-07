Tem jogo na Globo hoje (07/08/25)? Veja a programação completa desta quinta-feira
Hoje é dia de Copa do Brasil, e teremos dois jogos ao longo da noite. O Vasco enfrenta o CSA, e o Galo da pajuçara recebe o Cabuloso.
Nesta quinta-feira, 07 de agosto de 2025, dois confrontos da Copa do Brasil movimentam a noite. Às 20h (horário de Brasília), Vasco da Gama e CSA se enfrentam. Logo depois, às 21h, CRB e Cruzeiro duelam pelas oitavas de final da competição.
A TV Globo não transmitirá ao vivo nenhuma das duas partidas em sua programação.
Jogos desta quinta-feira (07)
- 20h - Vasco da Gama x CSA: Sportv e Premiere
- 21h - CRB x Cruzeiro: Prime Video
Programação da Globo hoje (07)
- 04h00 – Hora Um
- 06h00 – Bom Dia Praça
- 08h30 – Bom Dia Brasil
- 09h30 – Encontro com Patrícia Poeta
- 10h35 – Mais Você
- 11h45 – Praça TV - 1ª Edição
- 13h00 – Globo Esporte
- 13h25 – Jornal Hoje
- 14h45 – Edição Especial: História de Amor
- 15h25 – Sessão da Tarde: Tomb Raider: A Origem
- 17h05 – Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem
- 18h25 – Êta Mundo Melhor!
- 19h10 – Praça TV - 2ª Edição
- 19h40 – Dona de Mim
- 20h30 – Jornal Nacional
- 21h20 – Vale Tudo
- 22h25 – Chef de Alto Nível
- 23h35 – This Is Us
- 00h25 – Jornal da Globo
- 01h15 – Conversa com Bial
- 01h55 – Reapresentação de Dona de Mim
- 02h40 – Comédia na Madruga
Como assistir aos jogos da TV Globo online
Você também pode acompanhar a programação da emissora ao vivo através do Globoplay. Lembre-se de que a disponibilidade do sinal ao vivo pode variar conforme a sua região e afiliada local.
Valor do plano
Caso deseje assinar, o valor do plano está indicado logo abaixo:
- Globoplay + canais: R$ 54,90 (plano mensal) | R$: 44,90/mês (plano anual)
Saiba como assinar o Globoplay
Assine pelo PC/Computador
- Acesse o site da Vitrine da Globo;
- Escolha o plano desejado e clique em "Assinar";
- Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
- Confirme a senha da sua conta da Globo;
- Realize o pagamento por meio de um cartão de crédito;
- Confirme o pagamento.