Transmissão Flamengo x Atlético-MG ao vivo online: veja onde assistir e resultado em tempo real pela Série A

Confira também as escalações das equipes para a rodada deste fim de semana e a situação de cada time na classificação da competição nacional

Na noite deste domingo (27/07), às 20h30 (horário de Brasília), Flamengo e Atlético-MG se enfrentam no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 17ª rodada do Brasileirão Série A 2025.

Como chagem Flamengo e Atlético-MG hoje (27/07)?

Como briga pelo título, o Rubro-negro está reforçando o elenco. Recentemente, contratou o espanhol Saúl e conclui a chegada do brasileiro Samuel Lino, de 25 anos, com o Atlético de Madrid.

O Galo vem de classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana, mas vive crise fora de campo. Isso porque vários jogadores acionaram a Justiça cobrando atraso de pagamentos.

Escalações de Flamengo e Atlético-MG:

Escalação do Flamengo: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Varela; Evertton Araújo, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.

Arrascaeta recebe abraço de Bruno Henrique após gol do Flamengo - Instagram/Flamengo

Escalação do Atlético-MG: Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Caio; Gabriel Menino, Igor Gomes e Gustavo Scarpa; Dudu, Rony e Hulk. Técnico: Cuca.

Hulk com a posse de bola em jogo do Atlético-MG - Pedro Souza/Atlético-MG

Transmissão Flamengo x Atlético-MG ao vivo online

O jogo tem transmissão do SporTV (televisão fechada) e Premiere (pay-per-view). Portanto, tem como assistir no streaming Globoplay (clique aqui) e no Premiereplay (clique aqui).

Como assistir no Globoplay?

Acesse globoplay.globo.com ou abra o app no dispositivo desejado.

ou abra o app no dispositivo desejado. Faça login com sua conta Globo (gratuitamente).

Assine o plano com Premiere incluso ou o Globoplay com canais ao vivo.

Procure o jogo na aba "Ao Vivo" e clique para assistir em tempo real.

Como assistir no Premiereplay?

1. Acesse o site globo.com/premiere ou baixe o app no seu celular, tablet ou smart TV.

ou baixe o app no seu celular, tablet ou smart TV. 2. Faça login com sua conta Globo. Se ainda não tiver, é possível criar gratuitamente.

3. Assine o pacote Premiere (mensal ou anual), com acesso exclusivo aos jogos ao vivo.

Resultado de Flamengo x Atlético-MG em tempo real:

Os torcedores dos dois times podem acompanhar a narração em tempo real no YouTube, mas sem imagens, pois não terá cobertura da CazéTV, que detém os direitos na plataforma.