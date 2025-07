Palmeiras x Grêmio tem transmissão grátis? Confira onde assistir e horário

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Veja onde assistir ao vivo o jogo entre Palmeiras e Grêmio, neste sábado (26/07), às 21h, no Allianz Parque; Programação prevê Sportv e Premiere

Palmeiras e Grêmio se enfrentam neste sábado (26/07), às?21h, no Allianz Parque, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Um duelo chave para o Verdão seguir no topo da tabela e para o Grêmio buscar recuperação na competição.

O Palmeiras chega embalado, com 29 pontos e série positiva de resultados após vitórias sobre Atlético-MG e Fluminense. Já o Grêmio vive momento difícil: ocupa a 13ª colocação com 17 pontos, sem vencer há três rodadas e eliminado da Copa Sul-Americana.

Transmissão ao vivo

A partida será exibida ao vivo pelo SporTV (TV por assinatura), inclusive em sinal 4K, e também pelo Premiere, no sistema payperview.

Ou seja, não haverá transmissão na TV aberta, sendo possível acompanhar o jogo através de assinatura de algum dos serviços, seja TV por assinatura ou pay-per-view.

Ficha da partida - Palmeiras x Grêmio