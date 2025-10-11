Qual foi a última vez que a Itália disputou uma Copa do Mundo? Relembre
Azzurra não joga a Copa do Mundo há mais de uma década; relembre última participação da Tetracampeã mundial e que corre risco de ficar fora em 2026
A Itália vive, mais um, drama nas Eliminatórias para a Copa do Mundo. De fora em 2018 e 2022, a Tetracampeã mundial corre sérios riscos de não conquistar a vaga direta para a edição de 2026.
No Grupo I, a Azzurra é a 2ª colocada com 9 pontos e 4 jogos e entra em campo às 15h45 deste sábado (11), contra a Estônia, fora de casa.
A distância para a líder Noruega, que venceu Israel mais cedo por 5 x 0 e já disputou 6 partidas, é de 9 pontos. A seleção de Haaland e Odegaard tem 100% de aproveitamento e um saldo de gols impressionante de +25.
Italianos e noruegueses só voltam a se encontrar na última rodada e, para se classificar, considerando que ambas as seleções vençam todas suas partidas até lá, a Itália precisa não só vencer a Noruega, como reverter uma desvantagem que hoje é de 20 gols no saldo.
Sendo assim, é praticamente impossível, sobretudo considerando que a Noruega enfrentará Moldávia e Estônia devendo aumentar tais números, que a Tetracampeã mundial não dispute a Repescagem.
Se irá se classificar, só em março de 2026 iremos descobrir, quando 16 equipes disputarão a Repescagem europeia por quatro vagas num formato de quatro chaves de quatro times onde cada campeão garante a vaga na Copa do Mundo.
Última Copa do Mundo disputada pela Itália foi a de 2014, no Brasil
Mas e qual foi a última vez que a Itália jogou uma Copa do Mundo? O fato completará 12 anos em 2026, uma vez que a última participação da Azzurra foi justamente na Copa do Mundo 2014, realizada aqui no Brasil.
No entanto, a ocasião também não é motivo de alegria para a Tetracampeã.
Após vencer a Inglaterra na estreia na Arena da Amazônia, em Manaus, a Itália foi derrotada pela Costa Rica na Arena de Pernambuco e foi para o "tudo ou nada" contra o Uruguai na Arena das Dunas em Natal, duelo no qual foi derrotada dando adeus à Copa ainda na fase grupos, repetindo o vexame de quatro anos antes, quando também foi eliminada na primeira fase na África do Sul, em 2010.
Curiosamente, a última partida da seleção italiana em um mata-mata de Copa do Mundo foi justamente a Final da Copa do Mundo de 2006, quando venceu a França nos pênaltis e se sagrou Tetracampeã mundial de futebol.