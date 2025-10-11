fechar
Itália não joga uma partida de mata-mata de Copa do Mundo há quase 20 anos; veja

Tetracampeã mundial em 2006, a Itália teve campanhas pífias em 2010 e 2014 e ficou de fora das Copas do Mundo de 2018 e também de 2022

Por Victor Peixoto Publicado em 11/10/2025 às 17:33
Totti, campeão do mundo em 2006 com a Itália
Totti, campeão do mundo em 2006 com a Itália - FIGC

Itália é, ao lado da Alemanha, a segunda maior campeã da história da Copa do Mundo com quatro títulos, ficando atrás apenas do único Pentacampeão, o Brasil.

Além do Tetra, a "Azzurra" chegou a outra duas finais, em 1970 e 1994, quando perdeu o título para a Seleção Brasileira.

Números que demonstram o poder e tradição da Itália, que é ainda bicampeã da Euro e que soma, com seus clubes 12 títulos e 18 vices da Uefa Champions League, consolidando-a como uma das escolas mais vitoriosas da história do futebol.

No entanto, os últimos quase 20 anos tem sido de intensa frustração para os italianos no futebol, com a rara, e inesperada, exceção do título da Euro 2020.

Itália não disputa uma partida de mata-mata de Copa do Mundo desde a Final de 2006, quando sagrou-se Tetra

O último título da Itália na Copa do Mundo foi em 2006, quando venceu a França, nos pênaltis, no Estádio Olímpico de Berlim, na Alemanha.

De lá pra cá, a Azzurra nunca mais disputou uma partida de mata-mata da Copa.

Em 2010, a então defensora do título caiu na fase de grupos, ficando em 4° lugar do Grupo F, não vencendo nenhuma partida num grupo com Paraguai, Eslováquia e Nova Zelândia.

Em 2014, nova queda na fase de grupos. No grupo da morte, venceu a Inglaterra na estreia, em Manaus, mas perdeu os dois jogos seguintes, para Costa Rica e Uruguai, respectivamente no Recife e em Natal, caindo na 3ª colocação.

Nas Eliminatórias da Copa do Mundo 2018, ficou em 2° lugar no seu grupo, atrás da Espanha, que garantiu a vaga direta e mandou os italianos para a Repescagem, onde enfrentou a Suécia e foi eliminada após perder por 1 x 0 no agregado dos dois jogos.

Nas Eliminatórias para 2022, a expectativa era que a Itália desse adeus à má fase, afinal havia sido campeã da Eurocopa meses antes (a Euro 2020 foi disputada em 2021 devido à pandemia).

Na última Data Fifa daquelas Eliminatórias, em novembro de 2021, a Itália enfrentou a Suíça, pela penúltima rodada empatada em pontos com a adversária na briga pela vaga direta.

Jorginho perdeu um pênalti e deixou a decisão para a última rodada, onde a Itália, que tinha a vantagem no saldo de gols em relação aos suíços, enfrentaria a Irlanda do Norte ao passo que a Suíça enfrentaria a Bulgária.

A Itália sequer cumpriu o seu papel, empatou em 0 x 0 com a Irlanda do Norte, viu a Suíça golear a Bulgária e foi para a disputa da Repescagem.

No sorteio, o azar de cair na mesma chave de Portugal e ter uma chance real de ficar fora. Mas, antes disso, era preciso superar a Macedônia do Norte, o que não foi feito.

Jogando em Palermo, a Itália perdeu para os macedônios por 1 x 0, com gol nos acréscimos e deu adeus à Copa sem sequer ter a oportunidade de medir força com Cristiano Ronaldo e cia.

