EA FC 26: Descubra a Data e Horário Oficiais de Lançamento
O novo game da franquia do antigo FIFA chega prometendo muitas mudanças nesta edição, com diversas melhorias e ajustes na jogabilidade.
A espera está quase acabando para os fãs de jogos de futebol. O EA Sports FC 26 terá lançamentos em datas diferentes para cada formato e edição, oferecendo oportunidades para começar a jogar antes e aproveitar o novo game da franquia.
O aplicativo web foi liberado nesta quarta-feira (17), enquanto a atualização do app complementar chega na quinta-feira (18).
Já o lançamento mundial da Standard Edition está marcado para 26 de setembro nos consoles, enquanto no PC o jogo chega um pouco antes, no dia 25, às 13h (horário de Brasília).
Quem reservar a Edição Ultimate terá acesso antecipado a partir de 19 de setembro de 2025.
Acesso antecipado do EA FC 26
O acesso antecipado para jogadores da Edição Ultimate começa à meia-noite do dia 19 de setembro, respeitando o horário local de cada região, tanto em consoles quanto no PC.
- Assinantes do EA Play poderão testar o jogo por até 10 horas.
- Membros do EA Play Pro, no PC, terão acesso completo e ilimitado desde o início do período antecipado.
Dessa forma, cada perfil de jogador poderá escolher a melhor forma de iniciar sua jornada no EA FC 26, seja explorando o acesso antecipado, aproveitando o teste do EA Play ou aguardando o lançamento global da Standard Edition.
|Edição / Plataforma
|Data de lançamento
|Observações
|Aplicativo Web
|17 de setembro (quarta-feira)
|Disponível para acesso via navegador
|Atualização do aplicativo complementar
|18 de setembro (quinta-feira)
|Atualização para quem já tem o app instalado
|Acesso antecipado – Edição Ultimate (Consoles)
|19 de setembro (sexta-feira)
|Começa à meia-noite no horário local
|Acesso antecipado – Edição Ultimate (PC)
|19 de setembro (sexta-feira)
|Começa à meia-noite, horário de Brasília
|EA Play – Teste de 10 horas
|19 de setembro (sexta-feira)
|Apenas assinantes do EA Play
|EA Play Pro – Acesso ilimitado (PC)
|19 de setembro (sexta-feira)
|Membros do EA Play Pro no PC
|Standard Edition (Consoles)
|26 de setembro (quinta-feira)
|Lançamento mundial, começa à meia-noite local
|Standard Edition (PC)
|25 de setembro (quarta-feira)
|Lançamento global, às 13h (horário de Brasília)