Futebol | Notícia

EA FC 26: Descubra a Data e Horário Oficiais de Lançamento

O novo game da franquia do antigo FIFA chega prometendo muitas mudanças nesta edição, com diversas melhorias e ajustes na jogabilidade.

Por João Victor Tavares Publicado em 18/09/2025 às 13:07
Capa da vers&atilde;o Standard do EA FC 26
Capa da versão Standard do EA FC 26 - Divulgação/ EA Sports

A espera está quase acabando para os fãs de jogos de futebol. O EA Sports FC 26 terá lançamentos em datas diferentes para cada formato e edição, oferecendo oportunidades para começar a jogar antes e aproveitar o novo game da franquia.

O aplicativo web foi liberado nesta quarta-feira (17), enquanto a atualização do app complementar chega na quinta-feira (18).

Já o lançamento mundial da Standard Edition está marcado para 26 de setembro nos consoles, enquanto no PC o jogo chega um pouco antes, no dia 25, às 13h (horário de Brasília).

Quem reservar a Edição Ultimate terá acesso antecipado a partir de 19 de setembro de 2025.

Acesso antecipado do EA FC 26

O acesso antecipado para jogadores da Edição Ultimate começa à meia-noite do dia 19 de setembro, respeitando o horário local de cada região, tanto em consoles quanto no PC.

  • Assinantes do EA Play poderão testar o jogo por até 10 horas.
  • Membros do EA Play Pro, no PC, terão acesso completo e ilimitado desde o início do período antecipado.

Dessa forma, cada perfil de jogador poderá escolher a melhor forma de iniciar sua jornada no EA FC 26, seja explorando o acesso antecipado, aproveitando o teste do EA Play ou aguardando o lançamento global da Standard Edition.

Edição / Plataforma Data de lançamento Observações
Aplicativo Web 17 de setembro (quarta-feira) Disponível para acesso via navegador
Atualização do aplicativo complementar 18 de setembro (quinta-feira) Atualização para quem já tem o app instalado
Acesso antecipado – Edição Ultimate (Consoles) 19 de setembro (sexta-feira) Começa à meia-noite no horário local
Acesso antecipado – Edição Ultimate (PC) 19 de setembro (sexta-feira) Começa à meia-noite, horário de Brasília
EA Play – Teste de 10 horas 19 de setembro (sexta-feira) Apenas assinantes do EA Play
EA Play Pro – Acesso ilimitado (PC) 19 de setembro (sexta-feira) Membros do EA Play Pro no PC
Standard Edition (Consoles) 26 de setembro (quinta-feira) Lançamento mundial, começa à meia-noite local
Standard Edition (PC) 25 de setembro (quarta-feira) Lançamento global, às 13h (horário de Brasília)

