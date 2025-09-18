EA FC 26: Descubra a Data e Horário Oficiais de Lançamento

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O novo game da franquia do antigo FIFA chega prometendo muitas mudanças nesta edição, com diversas melhorias e ajustes na jogabilidade.

A espera está quase acabando para os fãs de jogos de futebol. O EA Sports FC 26 terá lançamentos em datas diferentes para cada formato e edição, oferecendo oportunidades para começar a jogar antes e aproveitar o novo game da franquia.

O aplicativo web foi liberado nesta quarta-feira (17), enquanto a atualização do app complementar chega na quinta-feira (18).

Já o lançamento mundial da Standard Edition está marcado para 26 de setembro nos consoles, enquanto no PC o jogo chega um pouco antes, no dia 25, às 13h (horário de Brasília).

Quem reservar a Edição Ultimate terá acesso antecipado a partir de 19 de setembro de 2025.

Acesso antecipado do EA FC 26

O acesso antecipado para jogadores da Edição Ultimate começa à meia-noite do dia 19 de setembro, respeitando o horário local de cada região, tanto em consoles quanto no PC.

Assinantes do EA Play poderão testar o jogo por até 10 horas.

Membros do EA Play Pro, no PC, terão acesso completo e ilimitado desde o início do período antecipado.

Dessa forma, cada perfil de jogador poderá escolher a melhor forma de iniciar sua jornada no EA FC 26, seja explorando o acesso antecipado, aproveitando o teste do EA Play ou aguardando o lançamento global da Standard Edition.