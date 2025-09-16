FIFA anuncia que irá conceder mais de R$ 1 bilhão a clubes ao redor do mundo; entenda

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Entidade máxima do futebol concede valores a clubes que tiveram jogadores convocados durante as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026

Nesta quinta-feira (16), a FIFA anunciou que irá repassar 355 milhões de dólares, o que equivale a aproximadamente 1,8 bilhão, para os clubes que cederem seus jogadores para a disputa da Copa do Mundo de 2026.

O montante é relativo ao Programa de Benefícios aos Clubes da Fifa e representa um aumento de 70% em relação aos valores concedidos na Copa do Mundo de 2022.

A grande novidade é que o programa também irá beneficiar as equipes que cederam jogadores durante as Eliminatórias para a Copa do Mundo, independente de suas participações no Mundial, que irá ocorrer entre 11 de junho e 19 de julho de 2026, nos Estados Unidos, Canadá e México.

"A nova edição do Programa de Benefícios aos Clubes da Fifa para a Copa de 2026 dará um passo a mais e reconhecerá em termos econômicos a imensa contribuição que realizam clubes e jogadores de todo o mundo para que se celebre a fase preliminar e fase final do torneio", declarou Gianni Infantino, presidente da FIFA.

Para a próxima edição da Copa do Mundo, estarão presentes 48 seleções. O número representa um aumento de 16 países em relação ao último torneio, no Catar.

Confira todos os países garantidos na próxima Copa do Mundo

Anfitriões



Canadá

Estados Unidos

México

Ásia

Japão

Irã

Uzbequistão

Coreia do Sul

Jordânia

Austrália

Oceania

Nova Zelândia

América do Sul

Argentina

Brasil

Equador

Colômbia

Uruguai

Paraguai

África