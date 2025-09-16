FIFA anuncia que irá conceder mais de R$ 1 bilhão a clubes ao redor do mundo; entenda
Entidade máxima do futebol concede valores a clubes que tiveram jogadores convocados durante as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026
Nesta quinta-feira (16), a FIFA anunciou que irá repassar 355 milhões de dólares, o que equivale a aproximadamente 1,8 bilhão, para os clubes que cederem seus jogadores para a disputa da Copa do Mundo de 2026.
O montante é relativo ao Programa de Benefícios aos Clubes da Fifa e representa um aumento de 70% em relação aos valores concedidos na Copa do Mundo de 2022.
A grande novidade é que o programa também irá beneficiar as equipes que cederam jogadores durante as Eliminatórias para a Copa do Mundo, independente de suas participações no Mundial, que irá ocorrer entre 11 de junho e 19 de julho de 2026, nos Estados Unidos, Canadá e México.
"A nova edição do Programa de Benefícios aos Clubes da Fifa para a Copa de 2026 dará um passo a mais e reconhecerá em termos econômicos a imensa contribuição que realizam clubes e jogadores de todo o mundo para que se celebre a fase preliminar e fase final do torneio", declarou Gianni Infantino, presidente da FIFA.
Para a próxima edição da Copa do Mundo, estarão presentes 48 seleções. O número representa um aumento de 16 países em relação ao último torneio, no Catar.
Confira todos os países garantidos na próxima Copa do Mundo
Anfitriões
- Canadá
- Estados Unidos
- México
Ásia
- Japão
- Irã
- Uzbequistão
- Coreia do Sul
- Jordânia
- Austrália
Oceania
- Nova Zelândia
América do Sul
- Argentina
- Brasil
- Equador
- Colômbia
- Uruguai
- Paraguai
África
- Marrocos
- Tunísia