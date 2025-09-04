Itália e Bélgica? Veja grandes seleções que podem ficar fora da Copa do Mundo 2026
Restando seis jogos para definição de vagas diretas e da Repescagem, veja quais seleções tem vida mais complicada no caminho para a Copa do Mundo
A Data Fifa de setembro é muito importante para definir o contexto em que serão decididas as últimas vagas para a Copa do Mundo 2026.
Com as grandes seleções sul-americanas classificadas ou com mais de 99% de chances de classificação, com os principais países da Concacaf sediando a Copa e não disputando as Eliminatórias e com os favoritos cumprindo seus papéis na Ásia, as decepções só deverão vir, se vierem, de Europa e África.
No Velho Continente, duas situações chamam atenção: Itália e Bélgica.
Itália
A tetracampeã mundial não disputa uma Copa do Mundo desde 2014, tendo ficado de fora das duas últimas edições, sem falar nas eliminações nas fases de grupo daquele mesmo ano e também em 2010, o que faz da Final, onde conquistou o Tetra, em 2006, a sua última partida em um mata-mata de Copa.
Campeã da Euro 2020, a Azzurra só deus pistas que iria renascer e relembrar os tempos que a fizeram uma das maiores, e mais vencedoras, escolas do futebol mundial.
No Grupo I, a Itália disputou duas partidas. Perdeu por 3 x 0 para a Noruega e venceu a Moldávia, com direito a sustos na partida, por 2 x 0, ficando com o 3° lugar com 3 pontos conquistados e uma desvantagem de três pontos para Israel e de 9 pontos par a Noruega, ambas com jogos a mais.
Com a derrota para o time de Haaland, Odegaard e cia, a Itália terá que vencer todos os seus jogos até a última rodada e, ou torcer por um tropeço norueguês até lá, ou tirar a desvantagem no saldo para conseguir a vaga direta e não ter que disputar mais uma Repescagem.
De positivo, os italianos tem o fato de que farão cinco jogos intercalando duas partidas com Estônia e Israel, cada, e uma partida com a Moldávia, antes de voltar a enfrentar a Noruega na última rodada, em casa.
Grupo I
|Pos
|Equipe
|Pts
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|Classificado
|1º
|Noruega
|12
|4
|4
|0
|0
|13
|2
|+11
|Copa do Mundo FIFA de 2026
|2º
|Israel
|6
|3
|2
|0
|1
|7
|6
|+1
|Segunda fase
|3º
|Itália
|3
|2
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|Eliminado
|4º
|Estônia
|3
|4
|1
|0
|3
|5
|8
|-3
|Eliminado
|5º
|Moldávia
|0
|3
|0
|0
|3
|2
|10
|-8
|Eliminado
Bélgica
A promissora geração belga passou. Esboçou algo de diferente na Copa do Mundo de 2014, bateu na trave em 2018, mas vem de decepcionantes campanhas na Copa de 2022 e na Euro 2024, além de rachas no elenco, incluindo demissão de treinador e uma renúncia, já revogada, de Courtois em defender sua seleção.
Apesar disso, caiu num grupo tido como bastante acessível com Macedônia do Norte, Liechtenstein, Cazaquistão e País de Gales.
No entanto, nas duas primeiras rodadas, empatou com os macedônicos em 1 x 1 e sofreu para vencer os galeses após abrir 3 x 0, tomar o empate e só marcar o gol da vitória perto dos acréscimos.
Grupo J
|Pos
|Equipe
|Pts
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|Classificado
|1º
|Macedônia do Norte
|8
|4
|2
|2
|0
|6
|2
|+4
|Copa do Mundo FIFA de 2026
|2º
|País de Gales
|7
|4
|2
|1
|1
|10
|6
|+4
|Segunda fase
|3º
|Bélgica
|4
|2
|1
|1
|0
|5
|4
|+1
|Eliminado
|4º
|Cazaquistão
|3
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|Eliminado
|5º
|Liechtenstein
|0
|3
|0
|0
|3
|0
|8
|-8
|Eliminado
Espanha, Inglaterra e grupo com Suécia, Suíça e Eslovênia
A Espanha talvez tenha caído num dos grupos mais difíceis destas Eliminatórias. Apesar da Bulgária, que não deve dar trabalho, terá adversários duros, sobretudo fora de casa, nos confrontos com Turquia e Geórgia.
Sendo considerada, e afirmando em campo, uma das melhores do mundo, a Fúria está plenamente à altura de um desafio como esse, mas é bom ficar de olho para uma campanha menos avassaladora do que muitos podem esperar.
Já a Inglaterra vem bem, no papel. Venceu seus três jogos, em março contra Albânia e Letônia, jogando bem. Mas, em junho, venceu Andorra apenas por 1 x 0 e perdeu, em casa, para Senegal em amistoso.
Em grupo com Sérvia, com quem fará o primeiro jogo fora de casa, é importante abrir o olho para não repetir atuações desse nível.
Grupo K
|Pos
|Equipe
|Pts
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|Classificado
|1º
|Inglaterra
|9
|3
|3
|0
|0
|6
|0
|+6
|Copa do Mundo FIFA de 2026
|2º
|Albânia
|5
|4
|1
|2
|1
|4
|3
|+1
|Segunda fase
|3º
|Sérvia
|4
|2
|1
|1
|0
|3
|0
|+3
|Eliminado
|4º
|Letônia
|4
|3
|1
|1
|1
|2
|4
|-2
|Eliminado
|5º
|Andorra
|0
|4
|0
|0
|4
|0
|8
|-8
|Eliminado
Grupo L
|Pos
|Equipe
|Pts
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|Classificado
|1º
|República Tcheca
|9
|4
|3
|0
|1
|9
|6
|+3
|Copa do Mundo FIFA de 2026
|2º
|Croácia
|6
|2
|2
|0
|0
|12
|1
|+11
|Segunda fase
|3º
|Montenegro
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|+1
|Eliminado
|4º
|Ilhas Faroé
|3
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|Eliminado
|5º
|Gibraltar
|0
|4
|0
|0
|4
|2
|16
|-14
|Eliminado
Embora nenhuma delas seja uma grande seleção, a verdade é que tem bons jogadores e costumam dar trabalho nas competições que disputa, são os casos de Suécia e Suíça, que estão no mesmo grupo e que conta ainda com a Eslovênia, que fez uma excelente Eurocopa caindo nos pênaltis para Portugal.
Completado pelo Kosovo, este grupo deixará ou Sommer, Xhaka e Akanji, ou Gyökeres e Isak ou Oblak e Sesko de fora até mesmo da Repescagem.
Senegal, Nigéria e Camarões
Na África, 9 seleções se classificam diretamente, mas apenas uma por grupo. As quatro melhores segundo colocadas dentre os 9 grupos, disputarão um mata-mata (semi e final) para conquistar a vaga do continente africano na Repescagem.
Sendo assim, três seleções hoje aparecem mais ameaçadas.
Senegal e Camarões são os segundos colocados de seus grupos, mas apenas um ponto atrás dos líderes e com confrontos diretos a disputar.
Grupo B
|Pos
|Seleção
|Pts
|PJ
|VIT
|E
|DER
|GM
|GC
|SG
|1º
|
RD Congo
|13
|6
|4
|1
|1
|7
|2
|+5
|Copa do Mundo FIFA de 2026
|2º
|Senegal
|12
|6
|3
|3
|0
|8
|1
|+7
|Play-off por vaga na Repescagem*
|3º
|Sudão
|12
|6
|3
|3
|0
|8
|2
|+6
|Eliminado
|4º
|Togo
|4
|6
|0
|4
|2
|4
|7
|−3
|Eliminado
|5º
|Sudão do Sul
|3
|6
|0
|3
|3
|2
|10
|−8
|Eliminado
|6º
|Mauritânia
|2
|6
|0
|2
|4
|2
|9
|−7
|Eliminado
Grupo D
|Pos
|Seleção
|Pts
|PJ
|VIT
|E
|DER
|GM
|GC
|SG
|1º
|Cabo Verde
|13
|6
|4
|1
|1
|7
|5
|+2
|Copa do Mundo FIFA de 2026
|2º
|Camarões
|12
|6
|3
|3
|0
|12
|4
|+8
|Play-off por vaga na Repescagem*
|3º
|Líbia
|8
|6
|2
|2
|2
|6
|7
|−1
|Eliminado
|4º
|Angola
|7
|6
|1
|4
|1
|4
|4
|0
|Eliminado
|5º
|Ilhas Maurício
|5
|6
|1
|2
|3
|6
|10
|−4
|Eliminado
|6º
|Essuatíni
|2
|6
|0
|2
|4
|4
|9
|−5
|Eliminado
A situação mais delicada é a da Nigéria.
Mesmo com nomes como Chukwueze e Osimhen, os nigerianos, que já ficaram de fora em 2022, são apenas o 4° colocados em seu grupo com 7 pontos, 6 pontos atrás da líder África do Sul e com grande chance de, se terminar em 2°, não figurar entre as quatro melhores, dado que Ruanda, com 8 pontos, é a pior dentre as segundo colocadas até agora.
Grupo C
|Pos
|Seleção
|Pts
|PJ
|VIT
|E
|DER
|GM
|GC
|SG
|1º
|África do Sul
|13
|6
|4
|1
|1
|10
|5
|+5
|Copa do Mundo FIFA de 2026
|2º
|Ruanda
|8
|6
|2
|2
|2
|4
|4
|0
|Play-off por vaga na Repescagem*
|3º
|Benin
|8
|6
|2
|2
|2
|6
|7
|−1
|Eliminado
|4º
|Nigéria
|7
|6
|1
|4
|1
|7
|6
|+1
|Eliminado
|5º
|Lesoto
|6
|6
|1
|3
|2
|4
|5
|−1
|Eliminado
|6º
|Zimbábue
|4
|6
|0
|4
|2
|5
|9
|−4
|Eliminado