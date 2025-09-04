fechar
Futebol | Notícia

Itália e Bélgica? Veja grandes seleções que podem ficar fora da Copa do Mundo 2026

Restando seis jogos para definição de vagas diretas e da Repescagem, veja quais seleções tem vida mais complicada no caminho para a Copa do Mundo

Por Victor Peixoto Publicado em 04/09/2025 às 8:53
Tonali, da Itália
Tonali, da Itália - Reprodução / Federazione Italiana Giuoco Calcio

Data Fifa de setembro é muito importante para definir o contexto em que serão decididas as últimas vagas para a Copa do Mundo 2026.

Com as grandes seleções sul-americanas classificadas ou com mais de 99% de chances de classificação, com os principais países da Concacaf sediando a Copa e não disputando as Eliminatórias e com os favoritos cumprindo seus papéis na Ásia, as decepções só deverão vir, se vierem, de Europa e África.

No Velho Continente, duas situações chamam atenção: Itália Bélgica.

Itália

A tetracampeã mundial não disputa uma Copa do Mundo desde 2014, tendo ficado de fora das duas últimas edições, sem falar nas eliminações nas fases de grupo daquele mesmo ano e também em 2010, o que faz da Final, onde conquistou o Tetra, em 2006, a sua última partida em um mata-mata de Copa.

Campeã da Euro 2020, a Azzurra só deus pistas que iria renascer e relembrar os tempos que a fizeram uma das maiores, e mais vencedoras, escolas do futebol mundial.

No Grupo I, a Itália disputou duas partidas. Perdeu por 3 x 0 para a Noruega e venceu a Moldávia, com direito a sustos na partida, por 2 x 0, ficando com o 3° lugar com 3 pontos conquistados e uma desvantagem de três pontos para Israel e de 9 pontos par a Noruega, ambas com jogos a mais.

Com a derrota para o time de Haaland, Odegaard e cia, a Itália terá que vencer todos os seus jogos até a última rodada e, ou torcer por um tropeço norueguês até lá, ou tirar a desvantagem no saldo para conseguir a vaga direta e não ter que disputar mais uma Repescagem.

De positivo, os italianos tem o fato de que farão cinco jogos intercalando duas partidas com Estônia e Israel, cada, e uma partida com a Moldávia, antes de voltar a enfrentar a Noruega na última rodada, em casa.

Grupo I

Pos Equipe Pts J V E D GP GC SG Classificado
Noruega 12 4 4 0 0 13 2 +11 Copa do Mundo FIFA de 2026
Israel 6 3 2 0 1 7 6 +1 Segunda fase
Itália 3 2 1 0 1 2 3 -1 Eliminado
Estônia 3 4 1 0 3 5 8 -3 Eliminado
Moldávia 0 3 0 0 3 2 10 -8 Eliminado

Bélgica

A promissora geração belga passou. Esboçou algo de diferente na Copa do Mundo de 2014, bateu na trave em 2018, mas vem de decepcionantes campanhas na Copa de 2022 e na Euro 2024, além de rachas no elenco, incluindo demissão de treinador e uma renúncia, já revogada, de Courtois em defender sua seleção.

Apesar disso, caiu num grupo tido como bastante acessível com Macedônia do NorteLiechtensteinCazaquistão País de Gales.

No entanto, nas duas primeiras rodadas, empatou com os macedônicos em 1 x 1 e sofreu para vencer os galeses após abrir 3 x 0, tomar o empate e só marcar o gol da vitória perto dos acréscimos.

Grupo J

Pos Equipe Pts J V E D GP GC SG Classificado
Macedônia do Norte 8 4 2 2 0 6 2 +4 Copa do Mundo FIFA de 2026
País de Gales 7 4 2 1 1 10 6 +4 Segunda fase
Bélgica 4 2 1 1 0 5 4 +1 Eliminado
Cazaquistão 3 3 1 0 2 3 4 -1 Eliminado
Liechtenstein 0 3 0 0 3 0 8 -8 Eliminado

Espanha, Inglaterra e grupo com Suécia, Suíça e Eslovênia

A Espanha talvez tenha caído num dos grupos mais difíceis destas Eliminatórias. Apesar da Bulgária, que não deve dar trabalho, terá adversários duros, sobretudo fora de casa, nos confrontos com Turquia Geórgia.

Sendo considerada, e afirmando em campo, uma das melhores do mundo, a Fúria está plenamente à altura de um desafio como esse, mas é bom ficar de olho para uma campanha menos avassaladora do que muitos podem esperar.

Já a Inglaterra vem bem, no papel. Venceu seus três jogos, em março contra Albânia e Letônia, jogando bem. Mas, em junho, venceu Andorra apenas por 1 x 0 e perdeu, em casa, para Senegal em amistoso.

Em grupo com Sérvia, com quem fará o primeiro jogo fora de casa, é importante abrir o olho para não repetir atuações desse nível.

Grupo K

Pos Equipe Pts J V E D GP GC SG Classificado
Inglaterra 9 3 3 0 0 6 0 +6 Copa do Mundo FIFA de 2026
Albânia 5 4 1 2 1 4 3 +1 Segunda fase
Sérvia 4 2 1 1 0 3 0 +3 Eliminado
Letônia 4 3 1 1 1 2 4 -2 Eliminado
Andorra 0 4 0 0 4 0 8 -8 Eliminado

Grupo L

Pos Equipe Pts J V E D GP GC SG Classificado
República Tcheca 9 4 3 0 1 9 6 +3 Copa do Mundo FIFA de 2026
Croácia 6 2 2 0 0 12 1 +11 Segunda fase
Montenegro 6 3 2 0 1 4 3 +1 Eliminado
Ilhas Faroé 3 3 1 0 2 3 4 -1 Eliminado
Gibraltar 0 4 0 0 4 2 16 -14 Eliminado

Embora nenhuma delas seja uma grande seleção, a verdade é que tem bons jogadores e costumam dar trabalho nas competições que disputa, são os casos de Suécia Suíça, que estão no mesmo grupo e que conta ainda com a Eslovênia, que fez uma excelente Eurocopa caindo nos pênaltis para Portugal.

Completado pelo Kosovo, este grupo deixará ou Sommer, Xhaka e Akanji, ou Gyökeres e Isak ou Oblak e Sesko de fora até mesmo da Repescagem.

Senegal, Nigéria e Camarões

Na África, 9 seleções se classificam diretamente, mas apenas uma por grupo. As quatro melhores segundo colocadas dentre os 9 grupos, disputarão um mata-mata (semi e final) para conquistar a vaga do continente africano na Repescagem.

Sendo assim, três seleções hoje aparecem mais ameaçadas.

Senegal e Camarões são os segundos colocados de seus grupos, mas apenas um ponto atrás dos líderes e com confrontos diretos a disputar.

Grupo B

Pos Seleção Pts PJ VIT E DER GM GC SG  

RD Congo

 13 6 4 1 1 7 2 +5 Copa do Mundo FIFA de 2026
 
Senegal 12 6 3 3 0 8 1 +7 Play-off por vaga na Repescagem*
Sudão 12 6 3 3 0 8 2 +6 Eliminado  
Togo 4 6 0 4 2 4 7 −3  Eliminado 
Sudão do Sul
 3 6 0 3 3 2 10 −8  Eliminado 
Mauritânia 2 6 0 2 4 2 9 −7 Eliminado  

Grupo D

Pos Seleção Pts PJ VIT E DER GM GC SG  
Cabo Verde
 13 6 4 1 1 7 5 +2 Copa do Mundo FIFA de 2026
 
Camarões
 12 6 3 3 0 12 4 +8 Play-off por vaga na Repescagem*
Líbia 8 6 2 2 2 6 7 −1 Eliminado  
Angola 7 6 1 4 1 4 4 0 Eliminado  
Ilhas Maurício
 5 6 1 2 3 6 10 −4 Eliminado  
Essuatíni 2 6 0 2 4 4 9 −5 Eliminado  

A situação mais delicada é a da Nigéria.

Mesmo com nomes como Chukwueze e Osimhen, os nigerianos, que já ficaram de fora em 2022, são apenas o 4° colocados em seu grupo com 7 pontos, 6 pontos atrás da líder África do Sul e com grande chance de, se terminar em 2°, não figurar entre as quatro melhores, dado que Ruanda, com 8 pontos, é a pior dentre as segundo colocadas até agora.

Grupo C

Pos Seleção Pts PJ VIT E DER GM GC SG  
África do Sul 13 6 4 1 1 10 5 +5 Copa do Mundo FIFA de 2026
 
Ruanda 8 6 2 2 2 4 4 0 Play-off por vaga na Repescagem*
Benin 8 6 2 2 2 6 7 −1 Eliminado  
Nigéria 7 6 1 4 1 7 6 +1 Eliminado  
Lesoto 6 6 1 3 2 4 5 −1 Eliminado  
Zimbábue 4 6 0 4 2 5 9 −4 Eliminado  

