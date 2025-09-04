Itália e Bélgica? Veja grandes seleções que podem ficar fora da Copa do Mundo 2026

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Restando seis jogos para definição de vagas diretas e da Repescagem, veja quais seleções tem vida mais complicada no caminho para a Copa do Mundo

A Data Fifa de setembro é muito importante para definir o contexto em que serão decididas as últimas vagas para a Copa do Mundo 2026.

Com as grandes seleções sul-americanas classificadas ou com mais de 99% de chances de classificação, com os principais países da Concacaf sediando a Copa e não disputando as Eliminatórias e com os favoritos cumprindo seus papéis na Ásia, as decepções só deverão vir, se vierem, de Europa e África.

No Velho Continente, duas situações chamam atenção: Itália e Bélgica.

Itália

A tetracampeã mundial não disputa uma Copa do Mundo desde 2014, tendo ficado de fora das duas últimas edições, sem falar nas eliminações nas fases de grupo daquele mesmo ano e também em 2010, o que faz da Final, onde conquistou o Tetra, em 2006, a sua última partida em um mata-mata de Copa.

Campeã da Euro 2020, a Azzurra só deus pistas que iria renascer e relembrar os tempos que a fizeram uma das maiores, e mais vencedoras, escolas do futebol mundial.

No Grupo I, a Itália disputou duas partidas. Perdeu por 3 x 0 para a Noruega e venceu a Moldávia, com direito a sustos na partida, por 2 x 0, ficando com o 3° lugar com 3 pontos conquistados e uma desvantagem de três pontos para Israel e de 9 pontos par a Noruega, ambas com jogos a mais.

Com a derrota para o time de Haaland, Odegaard e cia, a Itália terá que vencer todos os seus jogos até a última rodada e, ou torcer por um tropeço norueguês até lá, ou tirar a desvantagem no saldo para conseguir a vaga direta e não ter que disputar mais uma Repescagem.

De positivo, os italianos tem o fato de que farão cinco jogos intercalando duas partidas com Estônia e Israel, cada, e uma partida com a Moldávia, antes de voltar a enfrentar a Noruega na última rodada, em casa.

Grupo I

Pos Equipe Pts J V E D GP GC SG Classificado 1º Noruega 12 4 4 0 0 13 2 +11 Copa do Mundo FIFA de 2026 2º Israel 6 3 2 0 1 7 6 +1 Segunda fase 3º Itália 3 2 1 0 1 2 3 -1 Eliminado 4º Estônia 3 4 1 0 3 5 8 -3 Eliminado 5º Moldávia 0 3 0 0 3 2 10 -8 Eliminado

Bélgica

A promissora geração belga passou. Esboçou algo de diferente na Copa do Mundo de 2014, bateu na trave em 2018, mas vem de decepcionantes campanhas na Copa de 2022 e na Euro 2024, além de rachas no elenco, incluindo demissão de treinador e uma renúncia, já revogada, de Courtois em defender sua seleção.

Apesar disso, caiu num grupo tido como bastante acessível com Macedônia do Norte, Liechtenstein, Cazaquistão e País de Gales.

No entanto, nas duas primeiras rodadas, empatou com os macedônicos em 1 x 1 e sofreu para vencer os galeses após abrir 3 x 0, tomar o empate e só marcar o gol da vitória perto dos acréscimos.

Grupo J

Pos Equipe Pts J V E D GP GC SG Classificado 1º Macedônia do Norte 8 4 2 2 0 6 2 +4 Copa do Mundo FIFA de 2026 2º País de Gales 7 4 2 1 1 10 6 +4 Segunda fase 3º Bélgica 4 2 1 1 0 5 4 +1 Eliminado 4º Cazaquistão 3 3 1 0 2 3 4 -1 Eliminado 5º Liechtenstein 0 3 0 0 3 0 8 -8 Eliminado

Espanha, Inglaterra e grupo com Suécia, Suíça e Eslovênia

A Espanha talvez tenha caído num dos grupos mais difíceis destas Eliminatórias. Apesar da Bulgária, que não deve dar trabalho, terá adversários duros, sobretudo fora de casa, nos confrontos com Turquia e Geórgia.

Sendo considerada, e afirmando em campo, uma das melhores do mundo, a Fúria está plenamente à altura de um desafio como esse, mas é bom ficar de olho para uma campanha menos avassaladora do que muitos podem esperar.

Já a Inglaterra vem bem, no papel. Venceu seus três jogos, em março contra Albânia e Letônia, jogando bem. Mas, em junho, venceu Andorra apenas por 1 x 0 e perdeu, em casa, para Senegal em amistoso.

Em grupo com Sérvia, com quem fará o primeiro jogo fora de casa, é importante abrir o olho para não repetir atuações desse nível.

Grupo K

Pos Equipe Pts J V E D GP GC SG Classificado 1º Inglaterra 9 3 3 0 0 6 0 +6 Copa do Mundo FIFA de 2026 2º Albânia 5 4 1 2 1 4 3 +1 Segunda fase 3º Sérvia 4 2 1 1 0 3 0 +3 Eliminado 4º Letônia 4 3 1 1 1 2 4 -2 Eliminado 5º Andorra 0 4 0 0 4 0 8 -8 Eliminado

Grupo L

Pos Equipe Pts J V E D GP GC SG Classificado 1º República Tcheca 9 4 3 0 1 9 6 +3 Copa do Mundo FIFA de 2026 2º Croácia 6 2 2 0 0 12 1 +11 Segunda fase 3º Montenegro 6 3 2 0 1 4 3 +1 Eliminado 4º Ilhas Faroé 3 3 1 0 2 3 4 -1 Eliminado 5º Gibraltar 0 4 0 0 4 2 16 -14 Eliminado

Embora nenhuma delas seja uma grande seleção, a verdade é que tem bons jogadores e costumam dar trabalho nas competições que disputa, são os casos de Suécia e Suíça, que estão no mesmo grupo e que conta ainda com a Eslovênia, que fez uma excelente Eurocopa caindo nos pênaltis para Portugal.

Completado pelo Kosovo, este grupo deixará ou Sommer, Xhaka e Akanji, ou Gyökeres e Isak ou Oblak e Sesko de fora até mesmo da Repescagem.

Senegal, Nigéria e Camarões

Na África, 9 seleções se classificam diretamente, mas apenas uma por grupo. As quatro melhores segundo colocadas dentre os 9 grupos, disputarão um mata-mata (semi e final) para conquistar a vaga do continente africano na Repescagem.

Sendo assim, três seleções hoje aparecem mais ameaçadas.

Senegal e Camarões são os segundos colocados de seus grupos, mas apenas um ponto atrás dos líderes e com confrontos diretos a disputar.

Grupo B

Pos Seleção Pts PJ VIT E DER GM GC SG 1º RD Congo 13 6 4 1 1 7 2 +5 Copa do Mundo FIFA de 2026

2º Senegal 12 6 3 3 0 8 1 +7 Play-off por vaga na Repescagem* 3º Sudão 12 6 3 3 0 8 2 +6 Eliminado 4º Togo 4 6 0 4 2 4 7 −3 Eliminado 5º Sudão do Sul

3 6 0 3 3 2 10 −8 Eliminado 6º Mauritânia 2 6 0 2 4 2 9 −7 Eliminado

Grupo D

Pos Seleção Pts PJ VIT E DER GM GC SG 1º Cabo Verde

13 6 4 1 1 7 5 +2 Copa do Mundo FIFA de 2026

2º Camarões

12 6 3 3 0 12 4 +8 Play-off por vaga na Repescagem* 3º Líbia 8 6 2 2 2 6 7 −1 Eliminado 4º Angola 7 6 1 4 1 4 4 0 Eliminado 5º Ilhas Maurício

5 6 1 2 3 6 10 −4 Eliminado 6º Essuatíni 2 6 0 2 4 4 9 −5 Eliminado

A situação mais delicada é a da Nigéria.

Mesmo com nomes como Chukwueze e Osimhen, os nigerianos, que já ficaram de fora em 2022, são apenas o 4° colocados em seu grupo com 7 pontos, 6 pontos atrás da líder África do Sul e com grande chance de, se terminar em 2°, não figurar entre as quatro melhores, dado que Ruanda, com 8 pontos, é a pior dentre as segundo colocadas até agora.

Grupo C