Bola de Ouro 2025: France Football divulga data de divulgação da lista de candidatos

Os fãs de futebol já estão na expectativa pela divulgação da lista de indicados à próxima edição da Bola de Ouro. A cerimônia de entrega do prêmio, promovido pela revista France Football, será realizada no dia 22 de setembro.

A data de divulgação dos candidatos ao prêmio já é conhecida. Nos próximos dias, o público deve conhecer os postulantes ao principal prêmio individual do esporte.

Neste ano, a Bola de Ouro irá acontecer antes da data tradicional, já que a cerimônia é realizada, costumeiramente, entre os meses de outubro e novembro.

Para esta edição, a premiação levará em conta os resultados dos jogadores durante a última temporada. A Copa do Mundo de Clubes também está inclusa no período de avaliação.

Quando será divulgada a lista de indicados à Bola de Ouro?

Os indicados às categorias da Bola de Ouro devem ser anunciados ainda no início do mês de agosto. Além do prêmio de melhor jogador do mundo, a France Football também realiza diversas premiações que envolvem o futebol masculino e feminino.

Confira todas as outras premiações da Bola de Ouro

Melhor Goleiro(a)

Melhor jogador(a) jovem

Maior artilheiro(a)

Melhor treinador(a)

Melhor time

Prêmio Sócrates (honraria concedida à ações solidárias realizadas por jogadores)

Quem são os favoritos à levarem a Bola de Ouro?

A lista de indicados à Bola de Ouro não foi divulgada até o momento. No entanto, diversos jogadores são apontados como possíveis candidatos ao prêmio.

Confira os nomes apontados como possíveis postulantes à Bola de Ouro: