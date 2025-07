Qual jogo da Copa do Brasil vai passar na Globo hoje, 30/07? Veja horário e onde assistir os jogos das oitavas-de-final

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Emissora irá estrear nas transmissões da competição na tv aberta; confira a grade completa de programação de todas as partidas das oitavas-de-final

A Copa do Brasil está de volta! Dos 92 times que começaram a competição em fevereiro, apenas 16 mantém vivo o sonho do título e disputam para ver quem avança nas oitavas-de-final.

Os jogos de ida começam nesta terça-feira (29) com o duelo entre Botafogo e Bragantino, às 19h, horário de Brasília, no Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Na quarta-feira (30), acontecem mais mais cinco jogos, enquanto duas partidas encerram a "rodada" na quinta-feira (31).

Ausente nas três primeiras fases, Globo transmitirá jogos das oitavas-de-final da Copa do Brasil

A novidade desta fase de oitavas-de-final é a presença da Globo na grade de transmissão da competição.

Exibindo partidas das três primeiras fases apenas através do seu canal fechado Sportv e pelo Premiere, a emissora dá início às transmissões na tv aberta nesta quarta-feira, com a transmissão de duas partidas: Corinthians x Palmeiras e Internacional x Fluminense.

O Dérbi Paulista será exibido para todo o Brasil, enquanto o duelo entre o Colorado e o Tricolor das Laranjeiras será exclusivo dos estados do RS e do RJ.

A bola rola para ambas as partidas a partir das 21h30, horário de Brasília, e serão exibidas após o capítulo da novela Vale Tudo.

Saiba como assistir os jogos de graça pelo Globoplay

Serviço de streaming da Globo, o Globoplay disponibiliza o sinal da emissora na tv aberta de forma totalmente gratuita mesmo para não assinantes.

Para acessar o canal basta criar uma "Conta Globo" de forma gratuita e fazer login pelo seu navegador no PC, ou pelo app disponível para smartphones e smartv.

Após fazer login em sua conta, basta selecionar a aba "AGORA NA TV" e assistir ao jogo.

* O sinal emitido pelo Globoplay corresponde à localização do dispositivo. Para assistir a programação de outro estado é necessário o uso de um VPN.

Horário e onde assistir TODOS os jogos de ida das oitavas-de-final da Copa do Brasil 2025

Terça, 29/07

19h - Botafogo x Bragantino - Sportv e Premiere

Quarta-feira, 30/07

19h - CSA x Vasco - Sportv e Premiere

19h30 - Cruzeiro x CRB - Prime Video

19h30 - Bahia x Retrô - Prime Video

21h30 - Corinthians x Palmeiras - Globo , Prime Video , Sportv e Premiere

21h30 - Internacional x Fluminense - Globo , Prime Video , Sportv e Premiere

Quinta-feira, 31/07

19h30 - São Paulo x Athletico-PR - Prime Video