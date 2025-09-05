F1: onde assistir ao TL3 do GP da Itália ao vivo neste sábado (06/09)
Sessão final em Monza começa às 7h30 (no horário de Brasília), com transmissão ao vivo de BandSports, F1TV Pro, Bandplay e site da Band
A Fórmula 1 volta à pista neste sábado (6) para o Treino Livre 3 (TL3) do GP da Itália, em Monza. A atividade começa às 7h30 (horário de Brasília) e encerra a preparação das equipes antes da classificação. O TL3 será exibido ao vivo por BandSports, F1TV Pro, Bandplay e pelo site da Band.
No contexto do campeonato, Oscar Piastri lidera o Mundial de Pilotos com 309 pontos, seguido por Lando Norris (275). Max Verstappen aparece em terceiro (205) e George Russell em quarto (184). Entre os brasileiros, Gabriel Bortoleto soma 14 pontos.
A sexta-feira abriu com 1–2 da Ferrari: Lewis Hamilton liderou com 1min20s117, à frente de Charles Leclerc (+0s169). Carlos Sainz (Williams) foi o 3º, seguido por Max Verstappen (4º) e Kimi Antonelli (5º). Lando Norris ficou em 6º. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) iniciou bem o fim de semana, em 11º.
Onde assistir ao TL3 — sábado (06/09)
- Horário: 7h30 (de Brasília)
- Ao vivo: BandSports, F1TV Pro, Bandplay e site da Band
Band mostra classificação e corrida; F1TV Pro transmite treinos, classificação e corrida; BandSports exibe treinos livres e classificação.
Programação do GP da Itália – Monza (horários de Brasília)
Sábado (06/09)
- TL3: 7h30 — BandSports / F1TV Pro / Bandplay / site Band
- Classificação: 11h — Band / BandSports / F1TV Pro / Bandplay / site Band
Domingo (07/09)
- Corrida: 10h — Band / F1TV Pro / Bandplay / site Band (reprise às 21h no BandSports)