Qual o horário da corrida da Fórmula 1 hoje, 03/08? Horário e links para assistir o GP da Hungria

As luzes se apagam e será dada a largada para a 14ª corrida da temporada 2025 da Fórmula 1!

O GP da Hungria acontece neste domingo (3) e será o último antes da pausa de quase um mês que a categoria dará até o GP da Holanda, no último fim de semana de agosto.

Apenas 16 pontos separam os dois pilotos da McLaren. Oscar Piastri, leva vantagem com 266 pontos, enquanto seu companheiro de equipe Lando Norris soma 250. Ainda com chance de título, o atual tetracampeão Max Verstappen, da Red Bull, aparece em 3° lugar com 185 pontos.

Horários e onde assistir o GP da Hungria de Fórmula 1

A corrida está marcada para às 10h da manhã, horário de Brasília e terá transmissão dos seguintes canais de tv e streaming.

Classificação da Fórmula 1 2025

Pilotos

Oscar Piastri (McLaren) - 266 pontos

Lando Norris (McLaren) - 250 pontos

Max Verstappen (Red Bull) - 185 pontos

George Russell (Mercedes) - 157 pontos

Charles Leclerc (Ferrari) - 139 pontos

Lewis Hamilton (Ferrari) - 109 pontos

Kimi Antonelli (Mercedes) - 63 pontos Alexander Albon (Williams) - 54 pontos Nico Hülkenberg (Sauber) - 37 pontos

Esteban Ocon (Haas) - 27 pontos

Isack Hadjar (Racing Bulls) - 22 pontos

Pierre Gasly (Alpine) - 20 pontos

Lance Stroll (Aston Martin) - 20 pontos

Liam Lawson (Racing Bulls) - 16 pontos

Fernando Alonso (Aston Martin) - 16 pontos

Carlos Sainz Jr. (Williams) - 16 pontos

Yuki Tsunoda (Red Bull) - 10 pontos

Oliver Bearman (Haas) - 8 pontos

Gabriel Bortoleto (Sauber) - 6 pontos

Franco Colapinto (Alpine) - 0 ponto

Jack Doohan (Alpine) - 0 ponto

Construtores