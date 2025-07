Arena de Pernambuco inaugura "Camarote da Inclusão" com ingressos gratuitos para pessoas atípicas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O espaço é uma iniciativa permanente, que busca garantir a inclusão de todas as pessoas no eventos realizados no estádio em São Lourenço da Mata

No empate do Retrô contra o Ypiranga-RS, no sábado (26), e na vitória do Santa Cruz diante do Treze, no domingo (27), a Arena de Pernambuco inaugurou o "Camarote da Inclusão".

O espaço reservado para pessoas atípicas será permanente em todos eventos realizados, segundo comunicado da administração do estádio que fica em São Lourença da Mata.

Inscrições gratuitas e direito à acompanhante

Para ter acesso, é necessário preencher um formulário e escolher o jogo desejado. No entanto, ainda não foram divulgados quais outras partidas promoverão o setor nesta temporada.

Outro detalhe importante é de que as inscrições continuarão sendo gratuitas, mas com limite de vagas. Os interessados que conseguirem vaga têm direito a um acompanhante por pessoa.

"O futebol e outros eventos esportivos precisam ser vividos por todos. É um lugar onde todo mundo tem vez", destacou Michele Collins, diretora-presidente da Arena de Pernambuco.