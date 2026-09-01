Dois ônibus da mesma empresa colidem no Centro do Recife e motorista fica ferido
Sinistro aconteceu por volta das 6h30, próximo aos Correios, e mobilizou equipes da CTTU, Samu e Corpo de Bombeiros nesta terça (1º)
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Dois ônibus da mesma empresa se envolveram em um sinistro por volta das 6h30 desta terça-feira (1º), no Centro do Recife. Um dos veículos era um ônibus opcional que fazia a linha 342, Curados, enquanto o outro, de cor vermelha, era um coletivo de viagem.
A colisão aconteceu na região da Ponte Duarte Coelho, quando o ônibus da linha 342 seguia para a Rua do Sol.
Motorista ficou ferido
Segundo informações da TV Jornal, o motorista do ônibus opcional ficou ferido com um machucado leve na perna e recebe atendimento. Não houve registro de vítimas em estado grave e os passageiros dos dois veículos também receberam os devidos socorros após a colisão.
Em nota, o Corpo de Bombeiros de Pernambuco (CBMPE) informou que enviou seis viaturas para atender à ocorrência, sendo uma de salvamento, duas de resgate, uma viatura de comando operacional e duas motos de resgate.
Trânsito é orientado no local
A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) informou que a colisão aconteceu próximo aos Correios, na Rua do Sol. Agentes foram enviados ao local para orientar o tráfego e minimizar os impactos na circulação e o Samu também foi acionado.
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