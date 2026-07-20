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Recepcionista denuncia agressões do ex-companheiro e suspeito é preso no Grande Recife

A mulher procurou a Delegacia de Jardim São Paulo, pediu medida protetiva e relatou que também foi agredida por familiares do suspeito

Por TV Jornal Publicado em 20/07/2026 às 11:33
Mulher denunciou agressões na Delegacia de Jardim São Paulo; suspeito foi preso em flagrante
Mulher denunciou agressões na Delegacia de Jardim São Paulo; suspeito foi preso em flagrante - Reprodução/TV Jornal

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Uma recepcionista denunciou ter sido agredida pelo ex-companheiro e familiares dele durante uma discussão no Grande Recife. Após o episódio, a vítima procurou a Delegacia de Jardim São Paulo, onde registrou a ocorrência e solicitou uma medida protetiva.

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Segundo a Polícia Civil, o suspeito, de 34 anos, foi localizado e preso em flagrante. Ele foi autuado com base na Lei Maria da Penha e permaneceu à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais. Confira a reportagem completa no vídeo.

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