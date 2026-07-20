Moradores denunciam esgoto a céu aberto há quatro anos em bairro do Grande Recife
Acúmulo de água provoca mau cheiro, proliferação de insetos e transtornos diários; população cobra solução definitiva para o problema
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Moradores da Rua Cardeal, na terceira etapa de Rio Doce, em Olinda, denunciam que convivem há cerca de quatro anos com o acúmulo de água de esgoto em frente às residências. Segundo eles, o problema persiste mesmo com a proximidade de uma unidade da Compesa e afeta diretamente a qualidade de vida da comunidade.
De acordo com os relatos, o esgoto provoca mau cheiro, favorece a proliferação de insetos e levanta preocupações com a contaminação da água, atingindo principalmente idosos e outros moradores mais vulneráveis. A população afirma que as intervenções realizadas até o momento são paliativas e cobra uma solução definitiva para o problema.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais. Confira a reportagem completa no vídeo.