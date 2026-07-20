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Homem que ajudou a salvar policial em desabamento que deixou cinco feridos relembra resgate

Após retirar parte da estrutura que prendia o policial, ele acompanhou o socorro até a chegada dos bombeiros no imóvel da área central do Recife

Por TV Jornal Publicado em 20/07/2026 às 11:48 | Atualizado em 20/07/2026 às 11:51
Homem que socorreu policial em desabamento diz que repetiria a atitude
Homem que socorreu policial em desabamento diz que repetiria a atitude - Reprodução/TV Jornal

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O homem que ajudou a resgatar um policial militar durante o desabamento parcial de um prédio no bairro da Boa Vista, área central do Recife, contou à TV Jornal como conseguiu agir em meio aos escombros.

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Segundo ele, apesar do medo, decidiu retirar as pedras que prendiam o agente até a altura do peito, permitindo que o restante do resgate fosse realizado pelo Corpo de Bombeiros. O morador da região também afirmou que estancou o sangramento do policial enquanto aguardava a chegada das equipes de socorro.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais. Confira a reportagem completa no vídeo.

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