Homem que ajudou a salvar policial em desabamento que deixou cinco feridos relembra resgate
Após retirar parte da estrutura que prendia o policial, ele acompanhou o socorro até a chegada dos bombeiros no imóvel da área central do Recife
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O homem que ajudou a resgatar um policial militar durante o desabamento parcial de um prédio no bairro da Boa Vista, área central do Recife, contou à TV Jornal como conseguiu agir em meio aos escombros.
Segundo ele, apesar do medo, decidiu retirar as pedras que prendiam o agente até a altura do peito, permitindo que o restante do resgate fosse realizado pelo Corpo de Bombeiros. O morador da região também afirmou que estancou o sangramento do policial enquanto aguardava a chegada das equipes de socorro.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais. Confira a reportagem completa no vídeo.