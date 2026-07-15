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Moradores denunciam empresa por obra inacabada em condomínio no Curado 4

Após pagamento de metade do orçamento, residentes afirmam que serviço não foi concluído e buscam ressarcimento na Justiça

Por TV Jornal Publicado em 15/07/2026 às 14:21
Moradores do Curado 4 denunciam problemas em obras contratadas ap&oacute;s recomenda&ccedil;&atilde;o da Defesa Civil.
Moradores do Curado 4 denunciam problemas em obras contratadas após recomendação da Defesa Civil. - TV Jornal

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Moradores dos prédios residenciais do Curado 4 denunciam uma empresa contratada para realizar obras preventivas recomendadas pela Defesa Civil. Segundo os residentes, após o pagamento de 50% do orçamento, os serviços não foram concluídos e algumas etapas teriam sido feitas de forma inadequada. Os moradores registraram um boletim de ocorrência e procuraram o Procon em busca de uma solução. Uma audiência foi marcada para tentar garantir o reembolso do valor pago e resolver o problema. Confira os detalhes na reportagem em vídeo.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

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