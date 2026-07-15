Homem é preso por violência doméstica após ameaçar família em Jaboatão
Suspeito nega ter usado uma faca contra a esposa e as filhas, mas foi autuado em flagrante; uma jovem ficou ferida durante a confusão
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Um homem de 45 anos foi preso em flagrante por violência doméstica após uma discussão familiar em Jaboatão dos Guararapes. Segundo a Polícia Civil, ele teria ameaçado a esposa e as filhas com uma faca. Durante a confusão, uma das jovens ficou ferida ao tentar desarmá-lo. O suspeito nega as acusações, mas foi autuado em flagrante. As vítimas procuraram a Delegacia da Mulher para denunciar o caso e relataram que o relacionamento de 25 anos era marcado por episódios de violência psicológica. O caso aguarda decisão da Justiça. Confira os detalhes na reportagem em vídeo.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais