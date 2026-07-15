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Defensoria oferece testes de DNA gratuitos para reconhecimento de paternidade em PE

Serviço já disponibiliza 50 exames sem custo no Recife e será ampliado para municípios do interior de Pernambuco

Por TV Jornal Publicado em 15/07/2026 às 14:23
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Defensoria Pública oferece exames de DNA gratuitos para ampliar o acesso ao reconhecimento de paternidade em Pernambuco. - TV Jornal

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A Defensoria Pública de Pernambuco está oferecendo exames de DNA gratuitos para facilitar o reconhecimento de paternidade de pessoas que não têm condições de pagar pelo procedimento, que pode custar cerca de R$ 400. Na capital pernambucana, são disponibilizados 50 testes sem custo. Os interessados podem realizar o agendamento pelo site da instituição ou presencialmente na sede do órgão, no Recife. A iniciativa também deve ser ampliada para cidades do interior do estado. Confira os detalhes na reportagem em vídeo.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

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