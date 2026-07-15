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Anvisa faz alerta sobre golpe com site falso e pedidos de pagamento

Criminosos usam páginas clonadas, WhatsApp e e-mails para enganar vítimas; agência orienta a desconfiar de links e cobranças via PIX

Por TV Jornal Publicado em 15/07/2026 às 13:22
Anvisa alerta para golpes com site falso, mensagens por WhatsApp e cobran&ccedil;as irregulares em nome da ag&ecirc;ncia.
Anvisa alerta para golpes com site falso, mensagens por WhatsApp e cobranças irregulares em nome da agência. - TV Jornal

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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) alertou para golpes praticados por criminosos que clonam o site oficial da instituição e utilizam WhatsApp e e-mails para enganar a população. A agência reforça que não comercializa produtos e atua apenas na regulação, fiscalização e concessão de licenças. A orientação é desconfiar de mensagens com links e de pedidos de pagamento via PIX. Qualquer cobrança da Anvisa é feita exclusivamente por meio de guia de recolhimento oficial emitida no site da agência. Casos suspeitos devem ser denunciados aos órgãos de vigilância sanitária. Confira os detalhes na reportagem em vídeo.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

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