176 mil clientes podem perder desconto na conta de luz em Pernambuco
Beneficiários da Tarifa Social precisam atualizar os dados para manter o desconto; divergências no cadastro podem levar à suspensão
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Cerca de 176 mil clientes em Pernambuco podem perder o benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica caso não atualizem os dados cadastrais. O grupo representa 15% dos consumidores contemplados pelo programa no estado. A atualização é necessária por causa das novas regras, que exigem que o titular da conta de energia esteja vinculado ao CadÚnico ou ao Benefício de Prestação Continuada (BPC), além de ter o endereço corretamente associado à unidade consumidora. Divergências cadastrais podem resultar na perda do desconto. Confira os detalhes na reportagem em vídeo.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais