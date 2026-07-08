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Homem é assaltado enquanto assistia a evento em Olinda com criança no colo

Criminoso armado em uma motocicleta roubou celular e corrente da vítima em Jardim Atlântico; caso é destaque na reportagem

Por TV Jornal Publicado em 08/07/2026 às 14:18
Homem foi assaltado por motociclista armado durante evento de lazer em Jardim Atl&acirc;ntico, em Olinda.
Homem foi assaltado por motociclista armado durante evento de lazer em Jardim Atlântico, em Olinda. - TV Jornal

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Um homem foi assaltado enquanto assistia a um evento de lazer na Avenida Fagundes Varela, no bairro de Jardim Atlântico, em Olinda. Segundo a Polícia Militar, o criminoso, que estava em uma motocicleta e armado, roubou o celular e uma corrente da vítima.

Confira todos os detalhes na reportagem em vídeo.

Este texto foi gerado por inteligência artificial com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob supervisão de jornalistas profissionais.

 

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