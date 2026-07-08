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Grande Recife tem alta de 86% em vítimas baleadas durante assaltos no primeiro semestre

Levantamento aponta 52 vítimas de disparos em roubos na região, com 24 mortes e 28 feridos; veja os detalhes na reportagem

Por TV Jornal Publicado em 08/07/2026 às 14:11
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Grande Recife registrou aumento de 86% no número de vítimas baleadas durante assaltos no primeiro semestre, segundo o Instituto Fogo Cruzado. - TV Jornal

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O Grande Recife registrou um aumento de 86% no número de pessoas baleadas durante assaltos no primeiro semestre, segundo dados do Instituto Fogo Cruzado. Ao todo, foram 52 vítimas de disparos de arma de fogo em roubos, sendo 24 mortes e 28 feridos, o maior crescimento entre os estados analisados. Confira todos os detalhes na reportagem em vídeo.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

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