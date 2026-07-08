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Governo de Pernambuco nega toque de recolher na RMR e reforça combate às fake news

Estado afirma que não há restrições à circulação e destaca ações policiais para combater boatos que provocam medo entre moradores

Por TV Jornal Publicado em 08/07/2026 às 14:07 | Atualizado em 08/07/2026 às 14:08
Governo de Pernambuco afirma que n&atilde;o h&aacute; toque de recolher na Regi&atilde;o Metropolitana do Recife e refor&ccedil;a a&ccedil;&otilde;es contra a dissemina&ccedil;&atilde;o de fake news.
Governo de Pernambuco afirma que não há toque de recolher na Região Metropolitana do Recife e reforça ações contra a disseminação de fake news. - TV Jornal

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O Governo de Pernambuco negou a existência de um suposto toque de recolher na Região Metropolitana do Recife (RMR) e informou que atua, em conjunto com a Polícia Civil, para prevenir ações de organizações criminosas. O Estado também reforçou o combate à disseminação de fake news, que, segundo o governo, contribuem para gerar insegurança na população.

Confira todos os detalhes na reportagem em vídeo.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

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