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Família procura homem desaparecido na RMR e faz apelo por informações

Jair Pereira da Silva, de 36 anos, está desaparecido desde o dia 29; familiares pedem ajuda para localizar o ajudante de carga e descarga

Por TV Jornal Publicado em 08/07/2026 às 14:20
Desaparecimento de Jair Pereira: Família Em Desespero Aguarda Notícias em Jardim Paulista Baixo
Desaparecimento de Jair Pereira: Família Em Desespero Aguarda Notícias em Jardim Paulista Baixo - TV Jornal

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A família de Jair Pereira da Silva, de 36 anos, vive dias de angústia desde o desaparecimento do ajudante de carga e descarga, ocorrido no dia 29. Sem informações sobre o paradeiro dele, os familiares fazem um apelo para que qualquer informação que possa ajudar nas buscas seja repassada às autoridades. Confira todos os detalhes na reportagem em vídeo.

Este texto foi gerado por inteligência artificial com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob supervisão de jornalistas profissionais.

 

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