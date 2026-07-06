Waldemar Borges é velado na Assembleia Legislativa de Pernambuco
Deputado morreu aos 67 anos após enfrentar um câncer e recebeu homenagens de autoridades, familiares e lideranças políticas
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O corpo do deputado estadual Waldemar Borges foi velado na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), no Recife, em cerimônia que reuniu familiares, autoridades e representantes de diversos partidos políticos. O parlamentar morreu aos 67 anos, após enfrentar um câncer.
Com quase 40 anos de vida pública, Valdemar Borges exerceu os cargos de vereador do Recife e deputado estadual, além de atuar como líder dos governos Eduardo Campos, João Lyra Neto e Paulo Câmara. Ele era casado com a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos.
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Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais