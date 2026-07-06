Homem tenta vender câmera fotográfica e cai em golpe no Recife
Vítima entregou câmera e equipamento gimbal após falsa promessa de pagamento; prejuízo ultrapassa R$ 4,8 mil e caso é investigado pela Polícia Civi
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Um filmmaker de 28 anos foi vítima de um golpe ao tentar vender uma câmera filmadora e um gimbal por meio do Marketplace do Facebook. Segundo o relato, o comprador afirmou morar em João Pessoa, mas pediu que os equipamentos fossem entregues a um contato em uma farmácia no Recife, alegando que faria uma transferência bancária.
Após a entrega, o pagamento não foi realizado e a vítima constatou que havia sido enganada. O prejuízo foi de R$ 4.820. A Polícia Civil investiga o caso e busca identificar os responsáveis pelo golpe.
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Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais