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Homem tenta vender câmera fotográfica e cai em golpe no Recife

Vítima entregou câmera e equipamento gimbal após falsa promessa de pagamento; prejuízo ultrapassa R$ 4,8 mil e caso é investigado pela Polícia Civi

Por TV Jornal Publicado em 06/07/2026 às 10:59
Câmera fotográfica e gimbal foram perdidos
Câmera fotográfica e gimbal foram perdidos - TV Jornal

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Um filmmaker de 28 anos foi vítima de um golpe ao tentar vender uma câmera filmadora e um gimbal por meio do Marketplace do Facebook. Segundo o relato, o comprador afirmou morar em João Pessoa, mas pediu que os equipamentos fossem entregues a um contato em uma farmácia no Recife, alegando que faria uma transferência bancária.

Após a entrega, o pagamento não foi realizado e a vítima constatou que havia sido enganada. O prejuízo foi de R$ 4.820. A Polícia Civil investiga o caso e busca identificar os responsáveis pelo golpe.

Confira a reportagem completa no vídeo

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

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