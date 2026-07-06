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Homem é preso por envolvimento em violência entre torcidas organizadas

Suspeito é investigado por participação em confrontos registrados em 2024, que terminaram com feridos e um caso de violência sexual

Por TV Jornal Publicado em 06/07/2026 às 10:37 | Atualizado em 06/07/2026 às 10:40
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Prisão foi em Olinda - TV Jornal

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André Luiz Oliveira Silva, de 34 anos, foi preso em Olinda por equipes da polícia em cumprimento a dois mandados de prisão pelos crimes de furto e associação criminosa. A prisão está relacionada às investigações sobre os confrontos entre torcidas registrados em fevereiro do ano passado.

Na ocasião, durante um jogo entre Santa Cruz e Sport, episódios de violência deixaram diversas pessoas feridas e incluíram um caso de violência sexual em via pública. Ao todo, 41 pessoas foram indiciadas no inquérito.

Confira a reportagem completa no vídeo.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

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