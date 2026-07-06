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Criminosos invadem apartamento, sequestram jovem e fogem com objetos no Recife

Grupo se passou por policiais, levou vítima no porta-malas de um carro e ameaçou família após invasão à residência no bairro da Imbiribeira

Por TV Jornal Publicado em 06/07/2026 às 10:54 | Atualizado em 06/07/2026 às 12:18
Filho do vendedor foi levado pelos criminosos
Filho do vendedor foi levado pelos criminosos - TV Jornal

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Um vendedor e o filho de 21 anos viveram momentos de terror após terem o apartamento invadido por quatro criminosos na Imbiribeira, na Zona Sul do Recife. Segundo as vítimas, o grupo se apresentou como policial, arrombou o imóvel e procurava armas, drogas e uma pessoa desconhecida pela família.

Sem encontrar o alvo, os suspeitos sequestraram o jovem, que foi colocado no porta-malas de um carro, além de roubarem dois celulares e uma televisão. A vítima foi liberada cerca de um quilômetro depois, mas recebeu ameaças. A facilidade com que os criminosos acessaram o condomínio, supostamente utilizando chaves dos portões, também será investigada.

Confira a reportagem completa no vídeo

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

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