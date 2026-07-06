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Cisam inaugura Centro de Parto Normal e Casa da Gestante no Recife

Novas unidades ampliam atendimento a gestantes de baixo risco e oferecem acolhimento a mães e recém-nascidos na rede pública

Por TV Jornal Publicado em 06/07/2026 às 10:45 | Atualizado em 07/07/2026 às 11:09
Novos equipamentos de assistência são inaugurados no Cisam
Novos equipamentos de assistência são inaugurados no Cisam - TV Jornal

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O Governo de Pernambuco inaugurou o Centro de Parto Normal Floresce no Cisam, voltado para ampliar a assistência a gestantes de baixo risco da Região Metropolitana do Recife e do interior do estado. A unidade funciona 24 horas por dia, atende demanda espontânea e conta com cinco novos leitos, aumentando a capacidade em cerca de 75 partos por mês.

Também foi entregue a Casa da Gestante, Bebê e Puerpéra, destinada ao acolhimento de mulheres e recém-nascidos durante o período de cuidados. As duas estruturas receberam investimento superior a R$ 4 milhões.

Confira a reportagem completa no vídeo.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

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