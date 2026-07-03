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Polícia apreende fuzil e arsenal em casa abandonada em Paulista

Armas de grosso calibre e munições foram encontradas após denúncia sobre movimentação suspeita. Assista aos detalhes na reportagem

Por TV Jornal Publicado em 03/07/2026 às 11:37 | Atualizado em 03/07/2026 às 11:38
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Armamento apreendido pela Polícia Militar em uma casa abandonada no bairro de Jardim Paulista Baixo, em Paulista - TV Jornal

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Os policiais da Rádio Patrulha apreenderam um arsenal em uma casa abandonada no bairro de Jardim Paulista Baixo, em Paulista. Entre o material estavam um fuzil calibre 7.62 equipado com bipé e luneta, além de munições. A apreensão ocorreu após denúncias de movimentação suspeita na área.

Todo o armamento foi encaminhado à Delegacia de Paulista, que vai investigar a origem do material e uma possível ligação com o tráfico de drogas na região. Confira todos os detalhes na reportagem em vídeo.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

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