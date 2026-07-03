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Moradores denunciam abandono de ruas após acidentes em bairro de Olinda

Buracos e canaletas obstruídas provocam acidentes e revoltam moradores do Jardim Brasil 2, que cobram providências da prefeitura

Por TV Jornal Publicado em 03/07/2026 às 11:47
Moradores denunciam buracos e falta de manuten&ccedil;&atilde;o nas ruas do Jardim Brasil 2, em Olinda
Moradores denunciam buracos e falta de manutenção nas ruas do Jardim Brasil 2, em Olinda - TV Jornal

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As ruas esburacadas e canaletas obstruídas têm colocado em risco a segurança dos moradores do Jardim Brasil 2, em Olinda. Um dos casos mais graves foi o de Sérgio, de 50 anos, que caiu em uma valeta e fraturou o fêmur, precisando passar por cirurgia.

Moradores afirmam que o problema se arrasta há anos e cobram ações da Prefeitura de Olinda para evitar novos acidentes. Confira todos os detalhes na reportagem em vídeo.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

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