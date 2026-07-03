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Mães de Pernambuco abre inscrições para novas vagas; veja quem pode receber

Programa oferece auxílio mensal de R$ 300. Interessados podem consultar a elegibilidade e se inscrever até 23 de julho

Por TV Jornal Publicado em 03/07/2026 às 11:41
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Inscrições para o programa Mães de Pernambuco seguem abertas até 23 de julho. Foto: Divulgação/Governo de Pernambuco - TV Jornal

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As inscrições estão abertas para um novo ciclo do programa Mães de Pernambuco. Ao todo, são 2.634 vagas para o benefício mensal de R$ 300, destinado a famílias em situação de vulnerabilidade.

Podem participar mulheres que moram em Pernambuco, recebem o Bolsa Família, não têm vínculo formal de emprego e são mães, gestantes ou responsáveis por crianças de até 6 anos. As inscrições seguem até 23 de julho. Confira todos os detalhes na reportagem em vídeo.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

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