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Família denuncia golpe após transplante de paciente internada no IMIP

Criminoso se passou por funcionário do hospital e convenceu familiares a transferirem R$ 1,6 mil. Caso é investigado

Por TV Jornal Publicado em 03/07/2026 às 11:51 | Atualizado em 06/07/2026 às 13:02
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Família denuncia golpe aplicado durante internação de paciente após transplante renal - TV Jornal

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A família de uma paciente de 56 anos denuncia ter sido vítima de um golpe enquanto ela estava internada na UTI após um transplante renal. Um homem se passou por funcionário do hospital e pediu dinheiro para a realização de supostos exames.

Os familiares transferiram R$ 1,6 mil e só desconfiaram da fraude quando uma nova quantia foi exigida. O caso foi registrado na polícia e agora é investigado. Confira todos os detalhes na reportagem em vídeo.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

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