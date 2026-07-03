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Carreta da Mulher Pernambucana oferece exames gratuitos no bairro da Estância

Unidade realiza mamografias, ultrassonografias e exames preventivos, além de consultas médicas para mulheres da região

Por TV Jornal Publicado em 03/07/2026 às 11:44
Carreta da Mulher Pernambucana leva exames e consultas gratuitas ao bairro da Est&acirc;ncia.
Carreta da Mulher Pernambucana leva exames e consultas gratuitas ao bairro da Estância. - TV Jornal

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A Carreta da Mulher Pernambucana está no bairro da Estância oferecendo exames gratuitos e consultas médicas. A unidade realiza mamografias, ultrassonografias de mama e exames preventivos do câncer do colo do útero para mulheres a partir dos 40 anos.

O atendimento já beneficiou mais de 113 mulheres e busca ampliar o acesso aos serviços de saúde de forma rápida e organizada. Confira todos os detalhes na reportagem em vídeo.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

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