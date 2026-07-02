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Teatro Valdemar de Oliveira é classificado como imóvel de alto risco no Recife

Após incêndio, prédio histórico na Boa Vista apresenta graves problemas estruturais e segue sem projeto de recuperação; assista a reportagem

Por TV Jornal Publicado em 02/07/2026 às 11:28
Imagem interna do Teatro Valdemar de Oliveira, que sofre com o abandono
Imagem interna do Teatro Valdemar de Oliveira, que sofre com o abandono - TV Jornal

Clique aqui e escute a matéria

O Teatro Valdemar de Oliveira, localizado no bairro da Boa Vista, área central do Recife, foi classificado pela Defesa Civil como um imóvel de alto risco de desabamento. O prédio, que marcou a cena cultural pernambucana, sofreu um incêndio em 2024 e, desde então, apresenta graves problemas estruturais.

Segundo a Fundarpe, o teatro está sob proteção provisória do patrimônio cultural de Pernambuco. O órgão informou que, até o momento, os proprietários do imóvel ainda não apresentaram um projeto para recuperação da estrutura.

Confira a reportagem completa no vídeo.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

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