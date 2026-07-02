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Moradores cobram solução para alagamentos em Barra de Jangada

Rua Mico Leão fica tomada por lama e água após chuvas; comunidade reclama de transtornos e falta de resposta da prefeitura; assista à reportagem

Por TV Jornal Publicado em 02/07/2026 às 11:35
Rua alagada em Barra de Jangada
Rua alagada em Barra de Jangada - TV Jornal

Clique aqui e escute a matéria

Moradores da rua Mico Leão, em Barra de Jangada, município de Jaboatão dos Guararapes, denunciam os constantes alagamentos registrados após as chuvas. Além da lama e da água acumulada, a população relata o aumento de insetos nas residências, situação que preocupa principalmente famílias com crianças e idosos.

Segundo os moradores, uma solicitação de providências já foi encaminhada à Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes, mas, até o momento, não houve resposta. A comunidade afirma estar cansada dos transtornos e cobra uma solução definitiva para o problema.

Confira a reportagem completa no vídeo.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

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