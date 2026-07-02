Homem é preso após aplicar golpe do falso PIX na compra de iPhone no Recife
Suspeito confessou ter usado comprovante falso para enganar vítima em tratamento contra câncer; polícia apreendeu 67 celulares com ele
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Um homem foi preso no bairro do Ipsep, na Zona Sul do Recife, suspeito de aplicar o golpe do falso PIX para adquirir um iPhone anunciado por R$ 7 mil. A vítima, uma mulher que vendia o aparelho para ajudar a custear o tratamento contra o câncer, teve o celular recuperado pela Polícia Civil.
Durante a ação, os policiais apreenderam outros 67 aparelhos celulares com o suspeito. Ele foi autuado por furto qualificado mediante fraude e falsificação de documentos. A investigação continua para identificar a origem dos demais iPhones e possíveis envolvidos no esquema.
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Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais