Homem é preso após aplicar golpe do falso PIX na compra de iPhone no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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Suspeito confessou ter usado comprovante falso para enganar vítima em tratamento contra câncer; polícia apreendeu 67 celulares com ele

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Um homem foi preso no bairro do Ipsep, na Zona Sul do Recife, suspeito de aplicar o golpe do falso PIX para adquirir um iPhone anunciado por R$ 7 mil. A vítima, uma mulher que vendia o aparelho para ajudar a custear o tratamento contra o câncer, teve o celular recuperado pela Polícia Civil.

Durante a ação, os policiais apreenderam outros 67 aparelhos celulares com o suspeito. Ele foi autuado por furto qualificado mediante fraude e falsificação de documentos. A investigação continua para identificar a origem dos demais iPhones e possíveis envolvidos no esquema.

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Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais