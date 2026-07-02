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Homem é preso após aplicar golpe do falso PIX na compra de iPhone no Recife

Suspeito confessou ter usado comprovante falso para enganar vítima em tratamento contra câncer; polícia apreendeu 67 celulares com ele

Por TV Jornal Publicado em 02/07/2026 às 11:40
Polícia apreendeu 67 aparelhos telefônicos com o suspeito
Polícia apreendeu 67 aparelhos telefônicos com o suspeito - TV Jornal

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Um homem foi preso no bairro do Ipsep, na Zona Sul do Recife, suspeito de aplicar o golpe do falso PIX para adquirir um iPhone anunciado por R$ 7 mil. A vítima, uma mulher que vendia o aparelho para ajudar a custear o tratamento contra o câncer, teve o celular recuperado pela Polícia Civil.

Durante a ação, os policiais apreenderam outros 67 aparelhos celulares com o suspeito. Ele foi autuado por furto qualificado mediante fraude e falsificação de documentos. A investigação continua para identificar a origem dos demais iPhones e possíveis envolvidos no esquema.

Confira a reportagem completa no vídeo.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

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