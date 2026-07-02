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Alcoólicos Anônimos reforça apoio a pessoas que desejam superar o alcoolismo

Grupo tem mais de 60 anos de atuação em Pernambuco e destaca acolhimento como ferramenta para recuperação da dependência alcoólica

Por TV Jornal Publicado em 02/07/2026 às 11:51 | Atualizado em 02/07/2026 às 13:50
Reportagem sobre o grupo Alcoólicos Anônimos
Reportagem sobre o grupo Alcoólicos Anônimos - Jornal do Commercio

Clique aqui e escute a matéria

Pessoas que enfrentavam dificuldades para controlar o consumo de álcool relatam como encontram apoio no Alcoólicos Anônimos (AA) e conseguiram retomar o controle da própria vida. O grupo oferece acolhimento a quem deseja superar a dependência alcoólica por meio do compartilhamento de experiências.

Confira a reportagem completa no vídeo.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

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